Волинянина, який скоїв смертельну аварію, взяли під варту: загинув 18-річний пасажир
Сьогодні, 13:37
Підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП в Луцькому районі взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 30-річному волинянину повідомлено про підозру у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Встановлено, що 27 жовтня 2026 року нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом марки «Tekken 300» та рухаючись вулицею в селі Сільце Луцького району, не впорався з керуванням і допустив падіння на дорожнє покриття.
У результаті ДТП 18-річний пасажир мотоцикла отримав травми, від яких помер.
Зауважимо, що водій не мав посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 30-річному волинянину повідомлено про підозру у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Встановлено, що 27 жовтня 2026 року нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом марки «Tekken 300» та рухаючись вулицею в селі Сільце Луцького району, не впорався з керуванням і допустив падіння на дорожнє покриття.
У результаті ДТП 18-річний пасажир мотоцикла отримав травми, від яких помер.
Зауважимо, що водій не мав посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
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