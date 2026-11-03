Генштаб звернувся із заявою через події у Петропавлівській Борщагівці

в Петропавлівській Борщагівці і вважає за необхідне наголосити на кількох речах, пише



"Росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. Тому закликаємо утримуватися від поширення неперевірених звинувачень, не підміняти роботу правоохоронних органів публічними вироками та не перетворювати окремі події на привід для дискредитації військовослужбовців загалом. Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України", - йдеться в заяві.



У Генштабі наголосили, що обставини подій встановлюють уповноважені державні органи: Державне бюро розслідувань, Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ. До з’ясування обставин долучилися Офіс військового омбудсмана та Служба безпеки. Генеральний штаб підтримує неупереджене розслідування і наголошує, що висновки про порушення і відповідальність конкретних осіб мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на емоціях чи публічному тиску.



"Сотні тисяч військовослужбовців щодня виконують завдання із захисту держави, часто в умовах надзвичайного фізичного та психологічного навантаження. Вони мають право розраховувати не лише на вимогливість суспільства, а й на його відповідальність, підтримку та повагу", - йдеться в заяві.



У Генштабі також наголосили, що процес долучення до війська та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини мають здійснюватися відповідно до закону та з повагою до людської гідності. Водночас ухилення від виконання військового обов’язку та СЗЧ тягнуть передбачену законом відповідальність.



"Окремо наголошуємо: оприлюднення інформації про місця перебування військових, яка може допомогти противнику встановити їхнє розташування, створює реальну загрозу життю та безпеці людей. Поширення відомостей, визначених статтею 114-2 Кримінального кодексу України, може тягнути кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.



"Повага до військовослужбовця — не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування", - наголосили в Генштабі.



Контекст



У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщиині сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.



Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів НГУ.



Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.



В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці. В командуванні засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.



Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги. За його словами, вже наступного дня мають з’ясувати, чому функціонують такі об’єкти, що відбувається всередині.



ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них. Також мають встановити обставини конфлікту й надати правову оцінку діям усіх учасників.



Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.



Водночас корпус НГУ "Хартія" заявив про спроби Росії використати подібні конфлікти для дискредитації війська та розколу українського суспільства.



Керівник ОП Буданов також заявив про наявність стороннього впливу на події. За його словами, інцидент має ознаки спроби роз'єднати українське суспільство та протиставити військових цивільному населенню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив заяву у зв’язку з подіями 2 листопадаі вважає за необхідне наголосити на кількох речах, пише LB.ua "Росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. Тому закликаємо утримуватися від поширення неперевірених звинувачень, не підміняти роботу правоохоронних органів публічними вироками та не перетворювати окремі події на привід для дискредитації військовослужбовців загалом. Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України", - йдеться в заяві.У Генштабі наголосили, що обставини подій встановлюють уповноважені державні органи: Державне бюро розслідувань, Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ. До з’ясування обставин долучилися Офіс військового омбудсмана та Служба безпеки. Генеральний штаб підтримує неупереджене розслідування і наголошує, що висновки про порушення і відповідальність конкретних осіб мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на емоціях чи публічному тиску."Сотні тисяч військовослужбовців щодня виконують завдання із захисту держави, часто в умовах надзвичайного фізичного та психологічного навантаження. Вони мають право розраховувати не лише на вимогливість суспільства, а й на його відповідальність, підтримку та повагу", - йдеться в заяві.У Генштабі також наголосили, що процес долучення до війська та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини мають здійснюватися відповідно до закону та з повагою до людської гідності. Водночас ухилення від виконання військового обов’язку та СЗЧ тягнуть передбачену законом відповідальність."Окремо наголошуємо: оприлюднення інформації про місця перебування військових, яка може допомогти противнику встановити їхнє розташування, створює реальну загрозу життю та безпеці людей. Поширення відомостей, визначених статтею 114-2 Кримінального кодексу України, може тягнути кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні."Повага до військовослужбовця — не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування", - наголосили в Генштабі.У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщиині сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів НГУ.Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці. В командуванні засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.Керівник Офісу президентаприбув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги. За його словами, вже наступного дня мають з’ясувати, чому функціонують такі об’єкти, що відбувається всередині.ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них. Також мають встановити обставини конфлікту й надати правову оцінку діям усіх учасників.Військова омбудсманкаповідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.Водночас корпус НГУ "Хартія" заявив про спроби Росії використати подібні конфлікти для дискредитації війська та розколу українського суспільства.Керівник ОП Буданов також заявив про наявність стороннього впливу на події. За його словами, інцидент має ознаки спроби роз'єднати українське суспільство та протиставити військових цивільному населенню.

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