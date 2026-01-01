В перший тиждень листопада на Волині очікують до 4° морозу





Надалі надходження холодних повітряних мас із півночі зумовить зниження температури повітря вночі до 0-4° морозу. Денна температура суттєво не змініться, розповіла Надія Голя.



У вівторок, 3 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.



У середу, 4 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.



У четвер, 5 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0-5° морозу, вдень — 3-8° тепла.



У п'ятницю, 6 листопада, очікується хмарна погода з проясненням. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 3-8° тепла.



У неділю, 7 листопада, на Волині буде хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0-5° морозу, вдень — 3-8° тепла.



Зі слів синоптикині, цьогорічний жовтень став восьмим найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На першому місці — 1966 рік із температурою +11,2°С, зазначила синоптикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 3 по 7 листопада на Волині переважатиме хмарна погода. У першій половині тижня буде переважно без опадів. Впродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть 3-8° тепла.Надалі надходження холодних повітряних мас із півночі зумовить зниження температури повітря вночі до 0-4° морозу. Денна температура суттєво не змініться, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїУ вівторок, 3 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.У середу, 4 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.У четвер, 5 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0-5° морозу, вдень — 3-8° тепла.У п'ятницю, 6 листопада, очікується хмарна погода з проясненням. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 3-8° тепла.У неділю, 7 листопада, на Волині буде хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0-5° морозу, вдень — 3-8° тепла.Зі слів синоптикині, цьогорічний жовтень став восьмим найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На першому місці — 1966 рік із температурою +11,2°С, зазначила синоптикиня.

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