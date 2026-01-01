Лукашенко заговорив про «третю світову» та закликав зупинити війну в Україні

Олександр Лукашенко заявив, що війну в Україні необхідно зупинити, інакше світ може опинитися на порозі Третьої світової війни.



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За словами Лукашенка, альтернативи мирному врегулюванню немає, адже від війни вже втомилися всі її учасники. Він також заявив, що Мінськ готовий прийняти всіх, хто зацікавлений у припиненні бойових дій.



Самопроголошений президент Білорусі стверджує, що війна в Україні вже зачіпає територію його країни. Однак, за його словами, Мінськ робить усе можливе, щоб не бути втягнутим у бойові дії.



Лукашенко також заявив, що російський диктатор володимир путін знає про спроби втягнути Білорусь у конфлікт і нібито сам не хоче цього допустити.



Окремо білоруський диктатор заявив, що Росія воює в Україні проти всього Заходу. За його словами, Мінськ нібито добре розуміє це і не просто повторює чужі наративи.



Водночас Лукашенко висловив думку, що західні країни не усвідомлюють масштабів потенційного військового конфлікту, до якого готуються.



Під час виступу Лукашенко також позитивно оцінив зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення ескалації. Він заявив, що американський лідер нібито не дозволив європейцям розв'язати ядерний конфлікт. За це, на думку Лукашенка, Трампу слід було присудити Нобелівську премію миру.



Крім того, Лукашенко заявив, що від початку війни Білорусь прийняла близько 500 тисяч українців. За його словами, жодних конфліктів із ними не виникало, а українці нібито знайшли в республіці другий дім і добре працюють.



Нагадаємо, попри заяви Олександра Лукашенка про небажання втягувати Білорусь у війну, Москва продовжує розглядати її територію як важливий елемент своєї військової стратегії.



Зокрема, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін шукає способи розширити військову присутність Росії в Білорусі. За словами президента, Кремль хоче розмістити там балістичні ракети, що створило б додаткову загрозу для західних областей України.



Водночас напруження навколо Білорусі зберігається і на її західних кордонах. На початку жовтня Латвія повідомила про спробу незаконного перетину кордону групою з щонайменше 20 мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках.



Лукашенко відкинув звинувачення та заявив, що інцидент нібито був інсценований латвійською стороною, щоб отримати фінансування від Євросоюзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що війну в Україні необхідно зупинити, інакше світ може опинитися на порозі Третьої світової війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.За словами Лукашенка, альтернативи мирному врегулюванню немає, адже від війни вже втомилися всі її учасники. Він також заявив, що Мінськ готовий прийняти всіх, хто зацікавлений у припиненні бойових дій.Самопроголошений президент Білорусі стверджує, що війна в Україні вже зачіпає територію його країни. Однак, за його словами, Мінськ робить усе можливе, щоб не бути втягнутим у бойові дії.Лукашенко також заявив, що російський диктаторзнає про спроби втягнути Білорусь у конфлікт і нібито сам не хоче цього допустити.Окремо білоруський диктатор заявив, що Росія воює в Україні проти всього Заходу. За його словами, Мінськ нібито добре розуміє це і не просто повторює чужі наративи.Водночас Лукашенко висловив думку, що західні країни не усвідомлюють масштабів потенційного військового конфлікту, до якого готуються.Під час виступу Лукашенко також позитивно оцінив зусилля президента СШАщодо припинення ескалації. Він заявив, що американський лідер нібито не дозволив європейцям розв'язати ядерний конфлікт. За це, на думку Лукашенка, Трампу слід було присудити Нобелівську премію миру.Крім того, Лукашенко заявив, що від початку війни Білорусь прийняла близько 500 тисяч українців. За його словами, жодних конфліктів із ними не виникало, а українці нібито знайшли в республіці другий дім і добре працюють.Нагадаємо, попри заяви Олександра Лукашенка про небажання втягувати Білорусь у війну, Москва продовжує розглядати її територію як важливий елемент своєї військової стратегії.Зокрема, 17 жовтня президент Українизаявив, що Володимир Путін шукає способи розширити військову присутність Росії в Білорусі. За словами президента, Кремль хоче розмістити там балістичні ракети, що створило б додаткову загрозу для західних областей України.Водночас напруження навколо Білорусі зберігається і на її західних кордонах. На початку жовтня Латвія повідомила про спробу незаконного перетину кордону групою з щонайменше 20 мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках.Лукашенко відкинув звинувачення та заявив, що інцидент нібито був інсценований латвійською стороною, щоб отримати фінансування від Євросоюзу.

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