Над Києвом створили захисний «купол» від реактивних «шахедів», - Флеш





Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш), пише



За словами Флеша, одну з технологій, за допомогою яких росіяни можуть шукати цілі та керувати «шахедами» на відстані, називають меш-радіозв’язком. Оператор із росії керує безпілотником через радіомодем, встановлений на ньому.



«Тому потрібно було створити захисний “купол” над Києвом, який би заважав радіозв’язку “шахеда”», — пояснив радник президента.



На реалізацію операції відвели кілька тижнів. До роботи залучили основних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та встановлювали обладнання. Також працювали Генеральний штаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи Збройних сил України.



Флеш зазначив, що складність полягала не лише в технічній реалізації, а й в організації робіт, адже обладнання та антени потрібно було розмістити на сотнях локацій у всьому місті.



«Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати “шахеди”, шукати інші рішення», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Києвом створили захисний «купол» із засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), який має перешкоджати дистанційному керуванню російськими реактивними дронами типу «Шахед».Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш), пише Громадське За словами Флеша, одну з технологій, за допомогою яких росіяни можуть шукати цілі та керувати «шахедами» на відстані, називають меш-радіозв’язком. Оператор із росії керує безпілотником через радіомодем, встановлений на ньому.«Тому потрібно було створити захисний “купол” над Києвом, який би заважав радіозв’язку “шахеда”», — пояснив радник президента.На реалізацію операції відвели кілька тижнів. До роботи залучили основних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та встановлювали обладнання. Також працювали Генеральний штаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи Збройних сил України.Флеш зазначив, що складність полягала не лише в технічній реалізації, а й в організації робіт, адже обладнання та антени потрібно було розмістити на сотнях локацій у всьому місті.«Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати “шахеди”, шукати інші рішення», — сказав він.

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