Європа розглядає варіант розгортання в Україні миротворчих військ після припинення вогню, - The Guardian

Європа розглядає варіант розгортання в Україні миротворчих військ після припинення вогню, - The Guardian
За інформацією The Guardian, Європа все ще розглядає варіант розгортання в Україні миротворчих сил після досягнення домовленості про припинення вогню із Росією. Поки що цей варіант лише гіпотетичний.

Журналісти поспілкувалися з посадовцями, обізнаними з обговоренням цього плану. Вони говорили на умовах анонімності, пише LB.ua.

Один зі співрозмовників сказав, що йдеться про відправку до України стримувальних сил, що переважно складатимуться з європейських військових. Очікується, що вони не покладатимуться на американські технології. У разі нового російського нападу ці війська зможуть захищатися.

Подробиці про цей план послідували з оприлюдненням Британією і Францією планів військових навчань коаліції у Польщі. Участь в них братимуть 11 країн: це також Польща, Німеччина, Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція і Туреччина. Генерал-лейтенант Том Бейтман, командувач цих сил, заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни зобов'язалися «забезпечити надійні та обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення бойових дій».

Метою тренувань є демонстрація «військової готовності, швидкого розгортання можливостей і здатності оперувати ефективно», сказав він. Бейтмен наголосив, що ці війська діятимуть не як представники НАТО, а як позаальянсові сили.

Розгортання іноземних сил як гарантію безпеки для України обговорювали під час попередніх раундів переговорів між Україною, Росією і США. Американські військові в цих силах участі не братимуть, але йшлося про можливість допомоги озброєнням.

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Теги: Росія, війна
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