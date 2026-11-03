Європа розглядає варіант розгортання в Україні миротворчих військ після припинення вогню, - The Guardian





Журналісти поспілкувалися з посадовцями, обізнаними з обговоренням цього плану. Вони говорили на умовах анонімності, пише



Один зі співрозмовників сказав, що йдеться про відправку до України стримувальних сил, що переважно складатимуться з європейських військових. Очікується, що вони не покладатимуться на американські технології. У разі нового російського нападу ці війська зможуть захищатися.



Подробиці про цей план послідували з оприлюдненням Британією і Францією планів військових навчань коаліції у Польщі. Участь в них братимуть 11 країн: це також Польща, Німеччина, Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція і Туреччина. Генерал-лейтенант Том Бейтман, командувач цих сил, заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни зобов'язалися «забезпечити надійні та обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення бойових дій».



Метою тренувань є демонстрація «військової готовності, швидкого розгортання можливостей і здатності оперувати ефективно», сказав він. Бейтмен наголосив, що ці війська діятимуть не як представники НАТО, а як позаальянсові сили.



Розгортання іноземних сил як гарантію безпеки для України обговорювали під час попередніх раундів переговорів між Україною, Росією і США. Американські військові в цих силах участі не братимуть, але йшлося про можливість допомоги озброєнням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією The Guardian, Європа все ще розглядає варіант розгортання в Україні миротворчих сил після досягнення домовленості про припинення вогню із Росією. Поки що цей варіант лише гіпотетичний.Журналісти поспілкувалися з посадовцями, обізнаними з обговоренням цього плану. Вони говорили на умовах анонімності, пише LB.ua Один зі співрозмовників сказав, що йдеться про відправку до України стримувальних сил, що переважно складатимуться з європейських військових. Очікується, що вони не покладатимуться на американські технології. У разі нового російського нападу ці війська зможуть захищатися.Подробиці про цей план послідували з оприлюдненням Британією і Францією планів військових навчань коаліції у Польщі. Участь в них братимуть 11 країн: це також Польща, Німеччина, Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція і Туреччина. Генерал-лейтенант Том Бейтман, командувач цих сил, заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни зобов'язалися «забезпечити надійні та обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення бойових дій».Метою тренувань є демонстрація «військової готовності, швидкого розгортання можливостей і здатності оперувати ефективно», сказав він. Бейтмен наголосив, що ці війська діятимуть не як представники НАТО, а як позаальянсові сили.Розгортання іноземних сил як гарантію безпеки для України обговорювали під час попередніх раундів переговорів між Україною, Росією і США. Американські військові в цих силах участі не братимуть, але йшлося про можливість допомоги озброєнням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію