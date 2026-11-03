Меланія Трамп хоче зібрати представників Росії та України у Білому домі
Сьогодні, 16:47
Перша леді США Меланія Трамп планує особисто зібрати представників Росії та України у Білому домі.
Як йдеться у пресрелізі Білого дому, «ця подія стане безпрецедентним моментом в історії США», пише LB.ua.
Зазначається, що вона самостійно ініціювала контакти між двома державами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонської області.
«Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді США», – розповіли в Білому домі.
У пресрелізі йдеться, що у четвер, 5 листопада об 11:00 за східним часом США Меланія Трамп виступить у Білому домі із заявою щодо припинення вогню в Олешках.
Із 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.
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Як йдеться у пресрелізі Білого дому, «ця подія стане безпрецедентним моментом в історії США», пише LB.ua.
Зазначається, що вона самостійно ініціювала контакти між двома державами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонської області.
«Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді США», – розповіли в Білому домі.
У пресрелізі йдеться, що у четвер, 5 листопада об 11:00 за східним часом США Меланія Трамп виступить у Білому домі із заявою щодо припинення вогню в Олешках.
Із 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.
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