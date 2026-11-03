Меланія Трамп хоче зібрати представників Росії та України у Білому домі

Меланія Трамп планує особисто зібрати представників Росії та України у Білому домі.



Як йдеться у пресрелізі Білого дому, «ця подія стане безпрецедентним моментом в історії США», пише



Зазначається, що вона самостійно ініціювала контакти між двома державами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонської області.



«Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді США», – розповіли в Білому домі.



У пресрелізі йдеться, що у четвер, 5 листопада об 11:00 за східним часом США Меланія Трамп виступить у Білому домі із заявою щодо припинення вогню в Олешках.



Із 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перша леді СШАпланує особисто зібрати представників Росії та України у Білому домі.Як йдеться у пресрелізі Білого дому, «ця подія стане безпрецедентним моментом в історії США», пише LB.ua Зазначається, що вона самостійно ініціювала контакти між двома державами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонської області.«Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді США», – розповіли в Білому домі.У пресрелізі йдеться, що у четвер, 5 листопада об 11:00 за східним часом США Меланія Трамп виступить у Білому домі із заявою щодо припинення вогню в Олешках.Із 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.

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