«Українська команда» передала 1 корпусу НГУ «Азов» партію потужних генераторів

Волонтери «Української команди» передали потужні генератори бійцям 41 полку безпілотних систем «Pilum» 1 корпусу НГУ «Азов» на Добропільський напрямок.Про це повідомляється на Fcebook-сторінці волонтерського штабу.Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. «Українська команда» передала два потужні генератора бійцям 41 полку безпілотних систем «Pilum» 1 корпусу Нацгвардії України «Азов», - повідомляє «Українська команда».Як зазначається, ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Донеччину та Луганщину. А сьогодні б’ють ворога на Добропільському напрямку.«Упевнений, наша з вами допомога надасть можливість бійцям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя», - сказав під час передачі керівник «Української команди»Бійці подякували за підтримку всім українцям.«Висловлюємо подяку від 41 полку безпілотних систем «Pilum» корпусу НГУ «Азов» всім українцям та «Українській команді». За те, що разом з нами наближаєте Перемогу», - сказав представник «Азову».Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 600 генераторів та зарядних станцій, сотню автівок, 4000 дронів та інше необхідне обладнання. Загалом – майже 2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.