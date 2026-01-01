СБУ встановила близько 100 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, - Рудницький

подій, які відбулися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.



Повідомляють кореспонденти



За словами заступника голови Служби безпеки України Івана Рудницького, цей захід планували, щоб викрасти одного з військовий Нацгвардії. Ініціатори прагнули піддати події суспільному резонансу, щоб долучити інших людей, зокрема, жителів Києва та окраїн столиці.



Він додав, що одна із учасниць могла намагатися шахрайським шляхом забрати військового, який самовільно залишив військову частину. Крім того, вона переховує свого чоловіка, який також перебуває у СЗЧ.



Рудницький зазначив, що жінка неодноразово попадала у море зору і дискредитувала владу, її мету ще вивчають. Дії ймовірних організаторів задокументували, триває слідство.



Заступника голови СБУ зазначив, що правоохоронці встановили 100 людей, які перебували на місці складення злочину та брали участь. Наразі вирішують питання про оголошення підозри цим людям та їх затримання.

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