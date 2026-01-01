Страшенно креативне дефіле та фантастичні персонажі: як святкували День гарбуза у ТРЦ ПортCity

Страшенно креативне дефіле та фантастичні персонажі: як святкували День гарбуза у ТРЦ ПортCity
Кілька тисяч лучан завітали у ТРЦ ПортCity 31 жовтня на традиційний День гарбуза. Це вже вдруге торгово-розважальний центр у такому форматі долучається до Хеловіну, щоб гості не просто насолодилися шопінгом, але й розважилися, отримали подарунки та яскраві фото на згадку.

Гуляючи торговою галереєю 31 жовтня, лучани могли зустріти героїв культового “Гаррі Поттера” – саме цій фантастичній сазі була присвячена святкова анімаційна програма. Окрім того, дітей і дорослих розважали велетенський жираф та бегемотик.

Наймолодші гості долучилися до творчої активності “Не жахливе місто жахів”. Вони будували тематичні хеловінські будиночки, оздоблювали і розфарбовували їх на свій смак. Багато малечі забрало своє творіння додому – як сувенір на згадку про розваги.
Страшенно креативне дефіле та фантастичні персонажі: як святкували День гарбуза у ТРЦ ПортCity
Страшенно креативне дефіле та фантастичні персонажі: як святкували День гарбуза у ТРЦ ПортCity

Окрім того, у холі діяла бʼюті зона Halloween: гості свята мали змогу зробити аквагрим або гліттер-тату на власний смак. Охочих виявилося чимало: ціла черга чекала можливості розмалювати обличчя яскравими фарбами.

Родзинкою свята став конкурс найкреативнішого костюму. Переможців обирали у трьох вікових категоріях: до 6 років, 7-13 років, 14-99 років. Своїми образами дивували ангели, скелети, мумії, герої фільмів і мультиків, тварини і маленькі гарбузики, Santa Muerte і просто моторошно красиві персонажі. Переможці у кожній з категорії отримали суперпризи та подарунки від партнерів: магазинів “Будинок іграшок”, “Dtech“, арени “Generator City”, кінотеатру “Premier City” та дитячого розважального центру “Figli Migli”.

А опісля і діти і дорослі танцювали на тематичній дискотеці з паперовим шоу. Улюблена музика, яскраве світло та стрічки – ця розвага не залишила нікого байдужим.

День гарбуза у ПортCity – це перш за все сімейне свято. І справді, воно припало до душі всім: наймолодшому учаснику конкурсів було всього 6 місяців. До хеловінської атмосфери долучилися і чимало магазинів торгово-розважального центру – продавці та консультанти також одягнули костюми улюблених персонажів і створювали настрій для відвідувачів.


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