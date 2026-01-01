В гуртожитку перебували 40 студентів і десятки викладачів: у Ковелі ліквідовують наслідки атаки БпЛА





Як розповів Ігор Чайка, комунальні служби продовжують усувати наслідки, спричинених вибуховою хвилею.



У Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі і студентському гуртожитку поруч завершують прибирання приміщень. Завідувачка студентського гуртожитку Галина Гилюта розповіла, що не всі встигли раніше спуститися в укриття.



«Вибух пролунав одночасно із тривогою. Дівчинка одна розказує, що прокинулася від того, а вона на 7 поверсі, що біля мого вікна летить шахед. Вона дуже злякалася», — пригадала жінка.



30 жовтня в гуртожитку перебували 40 студентів і декілька десятків викладачів, розповіла директорка коледжу Тетяна Селівончик. Також цього дня і в понеділок, 2 лиситопада, навчання у коледжі відбувалося в дистанційному форматі. З 3 листопада в навчальному закладі відновлюють очне навчання.



«Діти були налякані. Бігли просто в ночнушках, закутані одіялами, в укриття. І ще наш викладач постраждав, на 8 поверсі було вибито отих чотири вікна», — зазначила керівниця закладу.



Викладач коледжу Андрій Стецюк, який проживає в гуртожитку поруч, розповів: унаслідок вибуху поруйновані дерев'яні вікна, а скло розлетілося на дрібні шматки.



«Від моменту тривоги до вибуху було менше хвилини. Зазвичай хвилин 10: прокинувся, одягнувся і спустився у сховище. А я встав, очі продер, спустив ноги з ліжка — і вибух. Летить скло, кричить сусідка — що, де, як і куди бігти», — пригадав чоловік.



Міські комунальні служби допомагали мешканцям гуртожитку встановлювати скло у вікнах. Зі слів керівниці коледжу Тетяни Селівончик, орієнтовно півтора десятки вікон пошкоджені вибуховою хвилею.



Завідувач навчальними майстернями Ковельського промислово-економічного фахового коледжу Василь Потапчук розповів, що розбиті шибки тимчасово закрили плівкою та будівельними матеріалами для захисту від дощу.



«Після вибуху ми прибирали скло, виймали з рам. Потім у нас були старенькі плакати, на ніч ми боялися залишати, тому що дощ. Ми зашили вікна замість скла, що вибилось. Сьогодні зранку привезли брусочки, штапіки, плівку. Сьогодні ми це все зробимо», — сказав він.



До Ковельського медоб'єднання 30 жовтня бригада швидкої меддопомоги шпиталізувала чоловіка в стані середньої тяжкості. Ортопед-травматолог Ковельського МТМО Ігор Гаврилюк розповів, що пацієнта прооперували, подальшої госпіталізації він не потребував.



«У нього були осколкові поранення нижніх кінцівок. Йому була надана допомога амбулаторна. Було проведено хірургічну обробку ран, накладені септичні пов'язки, видалені сторонні предмети. Це були уламки скла від автомобіля. Пацієнт в задовільному стані покинув лікувальний заклад», — сказав медик.



Ковельський міський голова Ігор Чайка розказав, що на «гарячу лінію» надійшло 10 звернень про відшкодування завданих збитків. З його слів, для суб'єктів господарювання і юридичних осіб, чиє майно зазнало пошкоджень, механізм надання допомоги та компенсацій реалізують через офіційний вебпортал «Дія».



«Наші спеціалісти допомагають обстежити збитки, які поніс бізнес. З населенням ми працюємо по звичному алгоритму: вони звертаються на «гарячу» лінію, виїздить комісія, описує пошкодження і потім відбувається компенсація з міського бюджету. Ми замінюємо вікна, над цим працюють комунальні підприємства», — сказав посадовець.



Наразі комунальні служби міста працюють у звичному режимі, додав міський голова Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського обстрілу одного з логістичних об'єктів міста 30 жовтня вибуховою хвилею пошкодило приміщення коледжу, магазину, придорожнього готелю і недобудованого житлового будинку.Як розповів Суспільному Ковельський міський голова, комунальні служби продовжують усувати наслідки, спричинених вибуховою хвилею.У Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі і студентському гуртожитку поруч завершують прибирання приміщень. Завідувачка студентського гуртожиткурозповіла, що не всі встигли раніше спуститися в укриття.«Вибух пролунав одночасно із тривогою. Дівчинка одна розказує, що прокинулася від того, а вона на 7 поверсі, що біля мого вікна летить шахед. Вона дуже злякалася», — пригадала жінка.30 жовтня в гуртожитку перебували 40 студентів і декілька десятків викладачів, розповіла директорка коледжу. Також цього дня і в понеділок, 2 лиситопада, навчання у коледжі відбувалося в дистанційному форматі. З 3 листопада в навчальному закладі відновлюють очне навчання.«Діти були налякані. Бігли просто в ночнушках, закутані одіялами, в укриття. І ще наш викладач постраждав, на 8 поверсі було вибито отих чотири вікна», — зазначила керівниця закладу.Викладач коледжу, який проживає в гуртожитку поруч, розповів: унаслідок вибуху поруйновані дерев'яні вікна, а скло розлетілося на дрібні шматки.«Від моменту тривоги до вибуху було менше хвилини. Зазвичай хвилин 10: прокинувся, одягнувся і спустився у сховище. А я встав, очі продер, спустив ноги з ліжка — і вибух. Летить скло, кричить сусідка — що, де, як і куди бігти», — пригадав чоловік.Міські комунальні служби допомагали мешканцям гуртожитку встановлювати скло у вікнах. Зі слів керівниці коледжу Тетяни Селівончик, орієнтовно півтора десятки вікон пошкоджені вибуховою хвилею.Завідувач навчальними майстернями Ковельського промислово-економічного фахового коледжу Василь Потапчук розповів, що розбиті шибки тимчасово закрили плівкою та будівельними матеріалами для захисту від дощу.«Після вибуху ми прибирали скло, виймали з рам. Потім у нас були старенькі плакати, на ніч ми боялися залишати, тому що дощ. Ми зашили вікна замість скла, що вибилось. Сьогодні зранку привезли брусочки, штапіки, плівку. Сьогодні ми це все зробимо», — сказав він.До Ковельського медоб'єднання 30 жовтня бригада швидкої меддопомоги шпиталізувала чоловіка в стані середньої тяжкості. Ортопед-травматолог Ковельського МТМОрозповів, що пацієнта прооперували, подальшої госпіталізації він не потребував.«У нього були осколкові поранення нижніх кінцівок. Йому була надана допомога амбулаторна. Було проведено хірургічну обробку ран, накладені септичні пов'язки, видалені сторонні предмети. Це були уламки скла від автомобіля. Пацієнт в задовільному стані покинув лікувальний заклад», — сказав медик.Ковельський міський головарозказав, що на «гарячу лінію» надійшло 10 звернень про відшкодування завданих збитків. З його слів, для суб'єктів господарювання і юридичних осіб, чиє майно зазнало пошкоджень, механізм надання допомоги та компенсацій реалізують через офіційний вебпортал «Дія».«Наші спеціалісти допомагають обстежити збитки, які поніс бізнес. З населенням ми працюємо по звичному алгоритму: вони звертаються на «гарячу» лінію, виїздить комісія, описує пошкодження і потім відбувається компенсація з міського бюджету. Ми замінюємо вікна, над цим працюють комунальні підприємства», — сказав посадовець.Наразі комунальні служби міста працюють у звичному режимі, додав міський голова Ігор Чайка.

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