На Рівненщині Росія вдарила по заправці

На Рівненщині Росія вдарила по заправці
АЗС постраждала на Сарненщині внаслідок чергового ворожого удару.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Загорілося обладнання та автомобіль. Пожежу ліквідовано.

Один чоловік у стані середньої важкості госпіталізований.

На місці працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".

Також Росія атакувала залізницю у Ковелі: пошкоджений електровоз.


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Теги: Рівненщина, атака
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