На Рівненщині Росія вдарила по заправці
Сьогодні, 12:30
АЗС постраждала на Сарненщині внаслідок чергового ворожого удару.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Загорілося обладнання та автомобіль. Пожежу ліквідовано.
Один чоловік у стані середньої важкості госпіталізований.
На місці працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".
Також Росія атакувала залізницю у Ковелі: пошкоджений електровоз.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Загорілося обладнання та автомобіль. Пожежу ліквідовано.
Один чоловік у стані середньої важкості госпіталізований.
На місці працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".
Також Росія атакувала залізницю у Ковелі: пошкоджений електровоз.
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