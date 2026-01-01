Росія атакувала залізницю у Ковелі: пошкоджений електровоз





Про це у соцмережах Сергій Корецький.



"Під ударом були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також атаковано низку важливих підстанцій, у тому числі у західній частині країни. Пошкодження суттєві як на обʼєктах виробництва електроенергії, так і в мережі.



Також вночі ворог атакував залізницю. У Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, у Ковелі уражено електровоз. Удари також прийшлися по виробничих підприємствах і складах бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. У Харкові ракета влучила в лікарню, постраждали 73 людини", - йдеться в повідомленні.



Корецький зазначив, що на місцях працюють енергетики, залізничники, медики, рятувальники ДСНС і поліція. Зберігається загроза повторних ударів. Там, де це можливо з міркувань безпеки, спеціалісти приступили до відновлення.



Головне фото - з архіву ДСНС Волині.

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