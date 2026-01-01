Сутички в Петропавлівській Борщагівці. ДБР перевіряє дії військових





Про це повідомили в ДБР, пише



Провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.



За даними ДБР, приватний будинок використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, повернутих після СЗЧ.



У межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних. Зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з’ясують причини та перебіг конфлікту.



Також у ДБР зазначили, що після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.



«ДБР забезпечить повне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів», — наголосили в ДБР.



Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці?



Удень 2 листопада в соцмережах поширилась інформація, що в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині озброєні люди утримують у підвалі приватного будинку близько 40 людей. Стверджували про катування. Незабаром на місці зібралося близько сотні обурених, почалися сутички.



Як виявилося, будівлю використовували військові Нацгвардії. Командувач Олександр Півненко заявив, що туди надходять мобілізовані, яких потім направляють у навчальні центри.



1 корпус НГУ «Азов» підтвердив, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації в/ч 3121, яка належить до «Азову», але відкинув заяви про катування.



Однак пояснення військових не зупинило розпалу присутніх, які застосовували петарди, кидалися камінням та били авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань заявило, що приватний будинок у Петропавлівській Борщагівці використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, повернутих після СЗЧ. ДБР відкрило справу за фактом перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень.Про це повідомили в ДБР, пише Громадське Провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.За даними ДБР, приватний будинок використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, повернутих після СЗЧ.У межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних. Зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з’ясують причини та перебіг конфлікту.Також у ДБР зазначили, що після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.«ДБР забезпечить повне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів», — наголосили в ДБР.Удень 2 листопада в соцмережах поширилась інформація, що в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині озброєні люди утримують у підвалі приватного будинку близько 40 людей. Стверджували про катування. Незабаром на місці зібралося близько сотні обурених, почалися сутички.Як виявилося, будівлю використовували військові Нацгвардії. Командувачзаявив, що туди надходять мобілізовані, яких потім направляють у навчальні центри.1 корпус НГУ «Азов» підтвердив, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації в/ч 3121, яка належить до «Азову», але відкинув заяви про катування.Однак пояснення військових не зупинило розпалу присутніх, які застосовували петарди, кидалися камінням та били авто.

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