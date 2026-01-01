Гарячі тури осені: де краща погода на морі та більше розваг





Безумовний лідер пляжного відпочинку - Єгипет

У Хургаді та Шарм-ель-Шейху температура повітря вдень +26-30°С, температура води в Червоному морі +26-28°С, басейни в готелях не потребують підігріву. Шанси побачити дощ близькі до нуля, сезон вітрів буде навесні. Погода восени в Єгипті підходить для пляжного відпочинку літніх туристів та сімей з маленькими дітьми.



Гарячий тур за ціною на 15-20% дешевше стандартного - ідеальний вибір, якщо хочете поласувати десятками сортів стиглого манго, любите снорклінг або мрієте побачити грандіозну експозицію Великого Єгипетського музею, що відкрився в 2026 році. А ще 28 листопада на фоні пірамід відбудеться концерт Шакіри.



Осінній хіт 2026 – курорти В'єтнаму

Гарячі тури з прямим перельотом на курорти В'єтнаму за ціною приблизно дорівнюють п'ятизірковий Туреччині. Погодьтеся, відпочинок в екзотичній країні з преміальним туристичним сервісом набагато привабливіший.



Особливості осінньої погоди на курортах В'єтнаму:



Перша половина осені. Завершується сухий сезон на південних пляжах міста-курорту Нячанг. Починається сухий сезон на курортах Фантьет та Муйне. Прозоре море без хвиль на східному узбережжі острова Фукуок; пляжі Bai Sao, Bai Khem, Ham Hinh.

Друга половина осені. На пляжах Муйне збираються шанувальники серфінгу та кайтсерфінгу. Ідеальний час для спокійного пляжного відпочинку на західному узбережжі острова Фукуок. Кращі пляжі двадцяти кілометровий Long Beach, бухта між скелями Ong Lang, інстаграмний Vung Buy.



Осіння Туреччина: пляжі, палаци, аутлети

Купальний сезон на пляжах Аланії та Сіде триває до листопада. У Кемері, Белеку, Кіріші та Текірові для повноцінного відпочинку варто вибирати гарячі тури в готелі, які працюють цілий рік. У таких готелях зберігається рівень сервісу, розроблені релакс-програми у спа, комфортні умови для відпочинку на пляжах та біля басейнів.



Особливий напрямок осіннього відпочинку в Туреччині – гарячі тури, за програмою «тільки проживання» в готелях Стамбула. Середина осені ідеальна для морських прогулянок по Босфору, знайомства з палацами Топкапи та Долмабахче, покупок на Гранд Базарі. У вересні 2026 року у Стамбулі відкрився перший масштабний аутлет-комплекс класу люкс (190+ брендових магазинів, включаючи Prada, Hugo Boss, Moncler зі знижками до 70%).



Оксамитовий сезон 2026 на Кіпрі: релакс та фестивалі

У жовтні на Кіпрі температура води +24-26°С, температура повітря вдень +24-28°С. Найкращі умови для пляжного відпочинку з дітьми на Кіпрі зберігаються на курортах Протарас та Айя-Напа. Бюджетний відпочинок зі знижками до 30% очікує туристів у Лімассолі, Ларнаці та Пафосі.



Осінь на Кіпрі – час фестивалів:



масштабний фестиваль мистецтв у Нікосії;

музичний променад за участю 130 виконавців та Протарасі;

5 днів рок-фестивалю у Протарасі;

64-й фестиваль Вина у Лімассолі;

міжнародний фестиваль електронної музики BEONIX у Лімассолі;

21-й Середньовічний фестиваль в Айя-Напі;

традиційні осінні фестивалі у гірських селах Троодоса.

Життєрадісна та щедра Іспанія

У першій половині осені температура води у Балеарському морі +23-26°С. Повноцінно працює пляжна інфраструктура Барселони, Коста-дель-Соль, Майорки. 9 жовтня День Валенсії; туристи побачать середньовічний парад, ярмарок та піротехнічне шоу. У середині жовтня 2026 року гастрофестивалі пройдуть у Сіджесі та Каль-Росаль (Каталонія), О-Грове (Галісія), Порт-Авентура (Коста Дорада).



Програми гарячих турів восени 2026 року українські туроператори адаптували під українські реалії. Замість путівки з вильотом за кілька годин для туристів передбачено час самостійно дістатися до кордону та аеропорту. Вигідні знижки при 100% туристичних послуг - залишилися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатьох туристів насторожує купівля гарячого восени: на відпочинку хочеться хорошої погоди, теплого моря й приємних вражень. В осінньому сезоні 2026 доступні гарячі тури в десятки країн світу. Тревел експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур розповіли, на яких курортах більше шансів повноцінно відпочити на морі цієї осені.У Хургаді та Шарм-ель-Шейху температура повітря вдень +26-30°С, температура води в Червоному морі +26-28°С, басейни в готелях не потребують підігріву. Шанси побачити дощ близькі до нуля, сезон вітрів буде навесні. Погода восени в Єгипті підходить для пляжного відпочинку літніх туристів та сімей з маленькими дітьми.Гарячий тур за ціною на 15-20% дешевше стандартного - ідеальний вибір, якщо хочете поласувати десятками сортів стиглого манго, любите снорклінг або мрієте побачити грандіозну експозицію Великого Єгипетського музею, що відкрився в 2026 році. А ще 28 листопада на фоні пірамід відбудеться концерт Шакіри.Гарячі тури з прямим перельотом на курорти В'єтнаму за ціною приблизно дорівнюють п'ятизірковий Туреччині. Погодьтеся, відпочинок в екзотичній країні з преміальним туристичним сервісом набагато привабливіший.Особливості осінньої погоди на курортах В'єтнаму:Купальний сезон на пляжах Аланії та Сіде триває до листопада. У Кемері, Белеку, Кіріші та Текірові для повноцінного відпочинку варто вибирати гарячі тури в готелі, які працюють цілий рік. У таких готелях зберігається рівень сервісу, розроблені релакс-програми у спа, комфортні умови для відпочинку на пляжах та біля басейнів.Особливий напрямок осіннього відпочинку в Туреччині – гарячі тури, за програмою «тільки проживання» в готелях Стамбула. Середина осені ідеальна для морських прогулянок по Босфору, знайомства з палацами Топкапи та Долмабахче, покупок на Гранд Базарі. У вересні 2026 року у Стамбулі відкрився перший масштабний аутлет-комплекс класу люкс (190+ брендових магазинів, включаючи Prada, Hugo Boss, Moncler зі знижками до 70%).У жовтні на Кіпрі температура води +24-26°С, температура повітря вдень +24-28°С. Найкращі умови для пляжного відпочинку з дітьми на Кіпрі зберігаються на курортах Протарас та Айя-Напа. Бюджетний відпочинок зі знижками до 30% очікує туристів у Лімассолі, Ларнаці та Пафосі.Осінь на Кіпрі – час фестивалів:У першій половині осені температура води у Балеарському морі +23-26°С. Повноцінно працює пляжна інфраструктура Барселони, Коста-дель-Соль, Майорки. 9 жовтня День Валенсії; туристи побачать середньовічний парад, ярмарок та піротехнічне шоу. У середині жовтня 2026 року гастрофестивалі пройдуть у Сіджесі та Каль-Росаль (Каталонія), О-Грове (Галісія), Порт-Авентура (Коста Дорада).Програми гарячих турів восени 2026 року українські туроператори адаптували під українські реалії. Замість путівки з вильотом за кілька годин для туристів передбачено час самостійно дістатися до кордону та аеропорту. Вигідні знижки при 100% туристичних послуг - залишилися.

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