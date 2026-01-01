Росія влучила у підстанцію «Укренерго» на Рівненщині

Росія влучила у підстанцію «Укренерго» на Рівненщині
Внаслідок нічної атаки на Рівненську область, пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Деталей що до ступеня пошкоджень енергооб'єкта у повідомленні не наводять.

У Рівненській області знаходиться Рівненська АЕС, одна з трьох атомних станцій, підконтрольних Україні.

Як зазначає Економічна правда, на початку жовтня журналісти The New York Times, із посиланням на українську розвідку, опублікували російський план виведення енергосистеми України з ладу.

Перший пункт цього плану – виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Другий – виведення з ладу гідроелектростанцій. Третій – відключення трьох діючих атомних електростанцій України (Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська).

Кінцевою метою є відрізання великих українських міст від електропостачання, опалення та водопостачання.

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Теги: Рівненщина, атака
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