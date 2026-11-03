Росія за ніч завдала кількох хвиль ударів по Дніпру

Росія за ніч завдала кількох хвиль ударів по Дніпру
Російська армія вночі 3 листопада завдала кількох хвиль ударів по Дніпру. Пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки і адмінбудівлі. Станом на 08:44 відомо, що кількість поранених унаслідок атак зросла до 15 людей, пише LB.ua.

Троє людей перебувають у важкому стані, зокрема чоловіки 80 і 81 року. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів.

Ганжа вранці повідомив, що пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень.

Також росіяни атакували інфраструктуру Криворізького району. Загалом ворог з вечора бив понад 20 разів по чотирьох районах області дронами та ракетами.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Петропавлівська, Миколаївська і Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок, підприємство, складське приміщення. Поранень дістали четверо людей. У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа», – повідомив Ганжа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бронювання священників на Волині: 439 мають відстрочку, 21 бронь скасували
Сьогодні, 09:45
Росія за ніч завдала кількох хвиль ударів по Дніпру
Сьогодні, 09:29
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:03
На Волині селянин-тракторист заплатить десятки тисяч гривень через їзду під градусом
Сьогодні, 08:20
Ціни на автогаз можуть пробити нову позначку: експерт попередив, до чого готуватися водіям
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8