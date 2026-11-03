Росія за ніч завдала кількох хвиль ударів по Дніпру
Сьогодні, 09:29
Російська армія вночі 3 листопада завдала кількох хвиль ударів по Дніпру. Пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки і адмінбудівлі. Станом на 08:44 відомо, що кількість поранених унаслідок атак зросла до 15 людей, пише LB.ua.
Троє людей перебувають у важкому стані, зокрема чоловіки 80 і 81 року. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів.
Ганжа вранці повідомив, що пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень.
Також росіяни атакували інфраструктуру Криворізького району. Загалом ворог з вечора бив понад 20 разів по чотирьох районах області дронами та ракетами.
«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Петропавлівська, Миколаївська і Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок, підприємство, складське приміщення. Поранень дістали четверо людей. У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа», – повідомив Ганжа.
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Троє людей перебувають у важкому стані, зокрема чоловіки 80 і 81 року. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів.
Ганжа вранці повідомив, що пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень.
Також росіяни атакували інфраструктуру Криворізького району. Загалом ворог з вечора бив понад 20 разів по чотирьох районах області дронами та ракетами.
«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Петропавлівська, Миколаївська і Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок, підприємство, складське приміщення. Поранень дістали четверо людей. У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа», – повідомив Ганжа.
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