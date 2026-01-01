На Волині селянин-тракторист заплатить десятки тисяч гривень через їзду під градусом





Про це йдеться в постанові Локачинського районного суду, передають



Василя З. двічі протягом року карали за керування в стані алкогольного сп’яніння та відмову від огляду. Проте 13 серпня 2026 року він попався на очі поліції за кермом трактора «Т-40».



У селі Хорів у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження він вкотре відмовився. Крім того, селянин раніше був позбавлений права керувати транспортними засобами.



Дії кваліфікували за двома статтями КУпАП: ч. 3 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп’яніння, вчинене повторно), ч. 5 ст. 126 (керування без водійського посвідчення, вчинене повторно).



На судове засідання порушник із невідомих причин не з’явився. Вину підтверджено протоколами, копіями постанов суду, відеозаписами.



Суд призначив трактористу 51 тисячу гривень штрафу і заборону керувати транспортом на 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 51 тисячу гривень стягнули із волинського селянина, який втретє п’яним сів за кермо транспортного засобу.Про це йдеться в постанові Локачинського районного суду, передають "Волинські новини" двічі протягом року карали за керування в стані алкогольного сп’яніння та відмову від огляду. Проте 13 серпня 2026 року він попався на очі поліції за кермом трактора «Т-40».У селі Хорів у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження він вкотре відмовився. Крім того, селянин раніше був позбавлений права керувати транспортними засобами.Дії кваліфікували за двома статтями КУпАП: ч. 3 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп’яніння, вчинене повторно), ч. 5 ст. 126 (керування без водійського посвідчення, вчинене повторно).На судове засідання порушник із невідомих причин не з’явився. Вину підтверджено протоколами, копіями постанов суду, відеозаписами.Суд призначив трактористу 51 тисячу гривень штрафу і заборону керувати транспортом на 12 років.

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