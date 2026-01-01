Ціни на автогаз можуть пробити нову позначку: експерт попередив, до чого готуватися водіям
Сьогодні, 07:15
В Україні очікується нове здорожчання автомобільного газу. Його вартість найближчим часом може перевищити 60 гривень за літр, і це, ймовірно, ще не межа. Причиною є дефіцит пального та очікуване підвищення цін одним із великих виробників.
Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн у подкасті «ЦЕ БАЗА», передає ТСН.
За його словами, ціни на автогаз уже наблизилися до позначки 60 грн/л, однак подальше здорожчання залишається цілком імовірним.
«Я думаю, що 60 гривень за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа», — зазначив Куюн.
Експерт пояснив, що найближчими днями очікується оновлення цін від алжирської компанії Sonatrach, одного з провідних виробників газу.
За його словами, у жовтні компанія вже підвищила ціни на 20%. Тепер на тлі дефіциту очікується черговий перегляд вартості продукції.
«Очікується, що на тлі дефіциту вони знову переглянуть цю ціну, підвищать. Наскільки — поки невідомо, чекаємо. Але, найімовірніше, напруженість з газом зберігатиметься», — попередив Куюн.
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Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн у подкасті «ЦЕ БАЗА», передає ТСН.
За його словами, ціни на автогаз уже наблизилися до позначки 60 грн/л, однак подальше здорожчання залишається цілком імовірним.
«Я думаю, що 60 гривень за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа», — зазначив Куюн.
Експерт пояснив, що найближчими днями очікується оновлення цін від алжирської компанії Sonatrach, одного з провідних виробників газу.
За його словами, у жовтні компанія вже підвищила ціни на 20%. Тепер на тлі дефіциту очікується черговий перегляд вартості продукції.
«Очікується, що на тлі дефіциту вони знову переглянуть цю ціну, підвищать. Наскільки — поки невідомо, чекаємо. Але, найімовірніше, напруженість з газом зберігатиметься», — попередив Куюн.
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