Ціни на автогаз можуть пробити нову позначку: експерт попередив, до чого готуватися водіям





Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн у подкасті «ЦЕ БАЗА», передає



За його словами, ціни на автогаз уже наблизилися до позначки 60 грн/л, однак подальше здорожчання залишається цілком імовірним.



«Я думаю, що 60 гривень за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа», — зазначив Куюн.



Експерт пояснив, що найближчими днями очікується оновлення цін від алжирської компанії Sonatrach, одного з провідних виробників газу.



За його словами, у жовтні компанія вже підвищила ціни на 20%. Тепер на тлі дефіциту очікується черговий перегляд вартості продукції.



«Очікується, що на тлі дефіциту вони знову переглянуть цю ціну, підвищать. Наскільки — поки невідомо, чекаємо. Але, найімовірніше, напруженість з газом зберігатиметься», — попередив Куюн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні очікується нове здорожчання автомобільного газу. Його вартість найближчим часом може перевищити 60 гривень за літр, і це, ймовірно, ще не межа. Причиною є дефіцит пального та очікуване підвищення цін одним із великих виробників.Про це заявив експерт ринку пального Сергій Куюн у подкасті «ЦЕ БАЗА», передає ТСН За його словами, ціни на автогаз уже наблизилися до позначки 60 грн/л, однак подальше здорожчання залишається цілком імовірним.«Я думаю, що 60 гривень за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа», — зазначив Куюн.Експерт пояснив, що найближчими днями очікується оновлення цін від алжирської компанії Sonatrach, одного з провідних виробників газу.За його словами, у жовтні компанія вже підвищила ціни на 20%. Тепер на тлі дефіциту очікується черговий перегляд вартості продукції.«Очікується, що на тлі дефіциту вони знову переглянуть цю ціну, підвищать. Наскільки — поки невідомо, чекаємо. Але, найімовірніше, напруженість з газом зберігатиметься», — попередив Куюн.

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