Долар та євро здорожчали: курс валют на 3 листопада

Долар та євро здорожчали: курс валют на 3 листопада
Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро - на 37 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на вівторок, 3 листопада, становитимуть:

1 долар США – 45,53 грн (45,35 грн станом на 2 листопада);

1 євро – 51,05 грн (50,68 грн станом на 2 листопада).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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