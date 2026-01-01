Долар та євро здорожчали: курс валют на 3 листопада
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро - на 37 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на вівторок, 3 листопада, становитимуть:
1 долар США – 45,53 грн (45,35 грн станом на 2 листопада);
1 євро – 51,05 грн (50,68 грн станом на 2 листопада).
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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на вівторок, 3 листопада, становитимуть:
1 долар США – 45,53 грн (45,35 грн станом на 2 листопада);
1 євро – 51,05 грн (50,68 грн станом на 2 листопада).
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