Долар та євро здорожчали: курс валют на 3 листопада





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на вівторок, 3 листопада, становитимуть:



1 долар США – 45,53 грн (45,35 грн станом на 2 листопада);



1 євро – 51,05 грн (50,68 грн станом на 2 листопада).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро - на 37 копійок.Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.Офіційні курси валют на вівторок, 3 листопада, становитимуть:1 долар США – 45,53 грн (45,35 грн станом на 2 листопада);1 євро – 51,05 грн (50,68 грн станом на 2 листопада).

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