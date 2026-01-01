Скандал у Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія анонсувала службове розслідування

Національна гвардія проведе службову перевірку ситуації, яка склалася в Петропавлівській Борщагівці. На винних чекатиме покарання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НГУ та допис військового омбудсменаЗазначається, що головною задачею НГУ є встановлення реальних обставин і чи є порушення у ситуації під Києвом."Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для з'ясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", - йдеться у заяві.В НГУ повідомили, що деякі родичі та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі і поспілкувались з тими, хто всередині."Інформацію про стан постраждалих і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило", - розповіли у Нацгвардії.Решетилова повідомила, що Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку обставин інциденту в Петропавлівській Борщагівці."Офіс Військового омбудсмена працює на місці подій у Петропавлівській Борщагівці разом з командуванням Національної гвардії України. Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається", - зазначила вона.Під час перевірки планують встановити всі обставини події. Крім того, в офісі розраховують на співпрацю з правоохоронними органами та СБУ.Скандал у Петропавлівській Борщагівці стався на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов".Зазначається, що 2 листопада в соцмережах почала поширюватися неперевірена інформація про нібито катування військових на території пункту дислокації в/ч 3121. Через це біля військового містечка зібралися цивільні громадяни.Вони вимагали видати їм мобілізованих військовослужбовців. Отримавши відмову, люди заблокували роботу об'єкта та намагалися несанкціоновано потрапити всередину.На місце події прибув командувач НГУ Олександр Півненко. Він особисто провів родичів на територію об'єкта та показав умови, в яких перебувають мобілізовані та бійці, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ) в очікуванні розподілу.Під час перевірки з'ясувалося, що четверо затриманих військових мали травми, через що їх негайно відправили до госпіталю на обстеження."У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", - наголосили в "Азові".Командування корпусу підкреслило, що особовий склад є "найбільшою цінністю", а підрозділ рішуче засуджує будь-які неправомірні дії та закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам.