Чи очікувати магнітні бурі 3 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 3 листопада 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність — дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність — дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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