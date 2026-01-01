У Луцьку водії готують авто до зими: скільки коштує заміна шин





Журналісти



За інформацією з прайс-листа шиномонтажу «ШиноЛюкс», вартість послуг для легкових автомобілів залежить від діаметра коліс.



Для коліс діаметром 13–14 дюймів ціна становить 175 гривень за колесо, для R15–16 — 200 гривень, R17–18 — 225 гривень, R19–22 — 250 гривень. У вартість входять зняття та встановлення колеса, шиномонтаж і балансування. Тож, заміна шин на всіх чотирьох колесах коштуватиме від 700 до 1000 гривень.



Для кросоверів ціни вищі: від 225 гривень за колесо для R15–16 до 300 гривень для R19–23. Для бусів вартість заміни шин починається від 225 гривень за колесо.



На шиномонтажі в районі Вересневе повний комплекс послуг для легкового автомобіля з колесами R15–16 коштує 1200 гривень. Якщо автомобіль має литі диски, до вартості можуть додати ще 100–200 гривень за балансувальні вантажі.



В«Автодок-Луцьк» журналістам ВСН повідомили, що заміна чотирьох шин для автомобіля з колесами R15–16 коштує 1200 гривень.



«У нас жива черга. Комплект із чотирьох шин коштує 1200 гривень. Якщо диски литі, то буде дорожче на 100–200 гривень, залежно від вартості балансувальних вантажів», — пояснив працівник шиномонтажу.



За словами волинянки Анни, яка перевзувала автомобіль у Рожищі, заміна шин для її машини коштувала 750 гривень. Вона привезла лише гуму, оскільки не має окремого комплекту дисків для зимових шин.



«Я там завжди міняю. Два тижні тому вже був попит, але в порядку живої черги. Чекати було 30–40 хвилин».



За словами Анни, майстер попередив, що після перших морозів на шиномонтажах традиційно побільшає охочих перевзути автомобілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді водіям час змінювати літні шини на зимові. З настанням холодів попит на шиномонтажі зростає, а разом із ним можуть збільшуватися черги. Вартість залежить від діаметра дисків, типу коліс та переліку послуг. У деяких шиномонтажах ціна може бути вищою через додаткові роботи.Журналісти ВСН дізналися, скільки коштує перевзути автомобіль у Луцьку та чи є черги на шиномонтажах.За інформацією з прайс-листа шиномонтажу «ШиноЛюкс», вартість послуг для легкових автомобілів залежить від діаметра коліс.Для коліс діаметром 13–14 дюймів ціна становить 175 гривень за колесо, для R15–16 — 200 гривень, R17–18 — 225 гривень, R19–22 — 250 гривень. У вартість входять зняття та встановлення колеса, шиномонтаж і балансування. Тож, заміна шин на всіх чотирьох колесах коштуватиме від 700 до 1000 гривень.Для кросоверів ціни вищі: від 225 гривень за колесо для R15–16 до 300 гривень для R19–23. Для бусів вартість заміни шин починається від 225 гривень за колесо.На шиномонтажі в районі Вересневе повний комплекс послуг для легкового автомобіля з колесами R15–16 коштує 1200 гривень. Якщо автомобіль має литі диски, до вартості можуть додати ще 100–200 гривень за балансувальні вантажі.В«Автодок-Луцьк» журналістам ВСН повідомили, що заміна чотирьох шин для автомобіля з колесами R15–16 коштує 1200 гривень.«У нас жива черга. Комплект із чотирьох шин коштує 1200 гривень. Якщо диски литі, то буде дорожче на 100–200 гривень, залежно від вартості балансувальних вантажів», — пояснив працівник шиномонтажу.За словами волинянки Анни, яка перевзувала автомобіль у Рожищі, заміна шин для її машини коштувала 750 гривень. Вона привезла лише гуму, оскільки не має окремого комплекту дисків для зимових шин.«Я там завжди міняю. Два тижні тому вже був попит, але в порядку живої черги. Чекати було 30–40 хвилин».За словами Анни, майстер попередив, що після перших морозів на шиномонтажах традиційно побільшає охочих перевзути автомобілі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію