У Луцькій громаді відновили гаряче водопостачання у семи будинках, усі школи забезпечені теплом





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Зокрема, гарячу воду знову подають до будинків на вулицях Кравчука, 2, 4, 8, 10 та Захисників України, 37, 41, 45.



Проблеми з теплопостачанням, які виникли вранці у школах №10 та №19, також вдалося вирішити.



«Сьогодні відновлено подачу гарячої води до житлових будинків на вулицях Кравчука, 2, 4, 8, 10 та Захисників України, 37, 41, 45. Також станом на сьогодні всі школи Луцької громади забезпечені теплом. Зранку проблеми з теплопостачанням виникали у школах №10 та №19, однак їх вдалося вирішити. Працюємо, щоб у домівках лучан і закладах освіти були належні умови», — зазначив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 2 листопада у Луцькій громаді відновлено подачу гарячої води до семи житлових будинків. Також усі школи громади забезпечені теплопостачанням.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Зокрема, гарячу воду знову подають до будинків на вулицях Кравчука, 2, 4, 8, 10 та Захисників України, 37, 41, 45.Проблеми з теплопостачанням, які виникли вранці у школах №10 та №19, також вдалося вирішити.«Сьогодні відновлено подачу гарячої води до житлових будинків на вулицях Кравчука, 2, 4, 8, 10 та Захисників України, 37, 41, 45. Також станом на сьогодні всі школи Луцької громади забезпечені теплом. Зранку проблеми з теплопостачанням виникали у школах №10 та №19, однак їх вдалося вирішити. Працюємо, щоб у домівках лучан і закладах освіти були належні умови», — зазначив секретар Луцької міської ради

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