Велосипед для всієї родини в Луцьку: як обрати дорослим і дітям





Почніть із маршрутів

Перш ніж дивитися моделі, подумайте, де ви кататиметеся найчастіше.



Місто й парки. Для поїздок містом підійдуть міські велосипеди й гібриди: зручна посадка, крила, багажник, іноді кошик. Вони добре котяться асфальтом і не втомлюють на коротких відстанях.



Ґрунтові дороги й ліс. Для виїздів за місто краще обрати гірський велосипед або гревел із ширшими покришками. Вони впевнено почуваються на ґрунті, піску й лісових стежках.



Довгі сімейні поїздки. Якщо плануєте маршрути на 30–50 км із дітьми, важливі легкість велосипеда, широкий діапазон передач і зручне сідло. Кілька зайвих кілограмів на довгій дистанції відчуваються дуже швидко.



Велосипед для дорослих

Для більшості сімей універсальним вибором стає легкий гірський велосипед або гібрид з алюмінієвою рамою. На що звернути увагу:



Рама. Алюміній легший за сталь і не іржавіє. Розмір рами підбирають за зростом: стоячи над рамою, ви маєте вільно ставити обидві ноги на землю.



Гальма. Дискові гальма працюють упевнено і в суху, і в мокру погоду, а механічні простіші в обслуговуванні. Гідравлічні гальмують із меншим зусиллям на ручці.



Передачі. Для рівнинної Волині не потрібні складні трансмісії, але запас легких передач знадобиться на ґрунті, з вітром у лице чи з дитячим кріслом позаду.



Вилка. Амортизаційна вилка з блокуванням — добрий компроміс: на ґрунті вона гасить удари, а на асфальті її можна вимкнути.



Велосипед для дитини

З дитячим велосипедом головна помилка — купити «на виріст». Завеликий велосипед незручний і небезпечний: дитина не дістає до землі, гірше керує і важче гальмує. Набагато краще обрати байк за поточним зростом і поміняти його, коли дитина виросте.



Орієнтуватися варто на діаметр коліс:



12–16 дюймів — для малюків, які тільки вчаться кататися, часто з додатковими колесами;

18–20 дюймів — для дітей молодшого шкільного віку;

24 дюйми — для дітей зростом приблизно 125–140 см;

26 дюймів і більше — для підлітків.

Точний зріст для конкретної моделі виробники вказують у характеристиках. Важливо також, щоб дитина легко дотягувалася до гальмівних ручок і могла їх стиснути без зусиль. Для малюків зручні моделі з ножним гальмом, для старших — ручні ободні чи дискові.



Окрема тема — вага дитячого велосипеда. Важкий сталевий байк дитині складно розігнати, підняти після падіння чи завезти на бордюр. Тому для дитячих моделей перевага алюмінієвої рами ще помітніша, ніж для дорослих. Також звертайте увагу на захист ланцюга: він береже штани від мастила, а пальці — від травм.



Не забувайте про шолом. Для дитини він обов'язковий, а дорослим варто подавати приклад і теж їздити в шоломі.



Перевезення малюка

Якщо дитина ще замала для власного велосипеда, на дорослий байк можна встановити дитяче крісло. Заднє крісло кріпиться до рами або багажника, переднє — до керма чи рами. Перевірте, чи сумісне крісло з вашим велосипедом, і дотримуйтеся обмежень за вагою дитини.



Купити в Луцьку чи замовити онлайн

У Луцьку є кілька веломагазинів, і купівля на місці має свої переваги: можна посидіти на велосипеді й одразу забрати його. Але вибір моделей у місцевих магазинах зазвичай обмежений, особливо якщо потрібно кілька велосипедів різних розмірів для всієї родини. Тому багато хто порівнює ціни й асортимент онлайн. Наприклад, у київському магазині Velosklad можна



Під час замовлення онлайн зверніть увагу на кілька речей:



умови доставки: велосипеди відправляють Новою поштою в коробці, і для дорогих моделей доставка часто безкоштовна;

можливість оплати частинами: це зручно, якщо купуєте відразу кілька велосипедів;

гарантія: збережіть паспорт велосипеда з відміткою продавця і чек;

повернення: товар належної якості можна повернути протягом 14 днів, якщо він не був у користуванні.

Перша сімейна поїздка

Для першого виїзду оберіть короткий маршрут на 10–15 км із місцями для зупинок. Візьміть воду, перекус і мінімальний ремнабір: запасну камеру, насос і набір шестигранників. Перевірте тиск у шинах і гальма на всіх велосипедах. Дітям краще їхати між дорослими: попереду той, хто знає дорогу, позаду той, хто стежить за всіма.



Аксесуари для сімейних поїздок

Кілька недорогих аксесуарів роблять спільні поїздки помітно зручнішими:



шоломи для всіх членів родини, підібрані за обхватом голови;

фляготримачі або рюкзак із водою: діти швидко втомлюються від спраги;

багажник і сумки для пікніка, ремнабору й запасного одягу;

крила, щоб після калюжі ніхто не був мокрим і брудним;

дзвінки й світловідбивачі, особливо на дитячих велосипедах;

замок, щоб спокійно залишити велосипеди біля кафе чи пляжу.

Як зберігати кілька велосипедів

Коли велосипедів у родині кілька, постає питання місця. У квартирі їх зручно тримати на настінних гаках або вертикальних кронштейнах: так вони займають мінімум простору. Для приватного будинку чи гаража підійде підлогова стійка на кілька велосипедів. Не залишайте байки на відкритому балконі чи під дощем: волога шкодить ланцюгу й тросам. А дитячі велосипеди варто регулярно оглядати: діти частіше падають, і погнуте кермо чи ослаблене сідло помічають не одразу.



Коротко

Для міста обирайте міський велосипед або гібрид, для ґрунту й лісу — легкий гірський байк. Дитячий велосипед купуйте за поточним зростом, а не на виріст, і не забувайте про шоломи. А щоб вибрати велосипеди для всієї родини, порівняйте моделі в місцевих магазинах і онлайн: так легше знайти потрібні розміри й вкластися в бюджет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк — компактне місто, де на велосипеді зручно дістатися майже куди завгодно: до роботи, на ринок, до Старого міста чи в парк над Стиром. А Волинь з її рівнинними дорогами, лісами й озерами ніби створена для сімейних веломандрівок. Тому дедалі більше лучан купують велосипеди не по одному, а одразу на всю родину. Розповідаємо, як обрати байк дорослим і дітям, щоб усім було зручно кататися разом.Перш ніж дивитися моделі, подумайте, де ви кататиметеся найчастіше.Місто й парки. Для поїздок містом підійдуть міські велосипеди й гібриди: зручна посадка, крила, багажник, іноді кошик. Вони добре котяться асфальтом і не втомлюють на коротких відстанях.Ґрунтові дороги й ліс. Для виїздів за місто краще обрати гірський велосипед або гревел із ширшими покришками. Вони впевнено почуваються на ґрунті, піску й лісових стежках.Довгі сімейні поїздки. Якщо плануєте маршрути на 30–50 км із дітьми, важливі легкість велосипеда, широкий діапазон передач і зручне сідло. Кілька зайвих кілограмів на довгій дистанції відчуваються дуже швидко.Для більшості сімей універсальним вибором стає легкий гірський велосипед або гібрид з алюмінієвою рамою. На що звернути увагу:Рама. Алюміній легший за сталь і не іржавіє. Розмір рами підбирають за зростом: стоячи над рамою, ви маєте вільно ставити обидві ноги на землю.Гальма. Дискові гальма працюють упевнено і в суху, і в мокру погоду, а механічні простіші в обслуговуванні. Гідравлічні гальмують із меншим зусиллям на ручці.Передачі. Для рівнинної Волині не потрібні складні трансмісії, але запас легких передач знадобиться на ґрунті, з вітром у лице чи з дитячим кріслом позаду.Вилка. Амортизаційна вилка з блокуванням — добрий компроміс: на ґрунті вона гасить удари, а на асфальті її можна вимкнути.З дитячим велосипедом головна помилка — купити «на виріст». Завеликий велосипед незручний і небезпечний: дитина не дістає до землі, гірше керує і важче гальмує. Набагато краще обрати байк за поточним зростом і поміняти його, коли дитина виросте.Орієнтуватися варто на діаметр коліс:Точний зріст для конкретної моделі виробники вказують у характеристиках. Важливо також, щоб дитина легко дотягувалася до гальмівних ручок і могла їх стиснути без зусиль. Для малюків зручні моделі з ножним гальмом, для старших — ручні ободні чи дискові.Окрема тема — вага дитячого велосипеда. Важкий сталевий байк дитині складно розігнати, підняти після падіння чи завезти на бордюр. Тому для дитячих моделей перевага алюмінієвої рами ще помітніша, ніж для дорослих. Також звертайте увагу на захист ланцюга: він береже штани від мастила, а пальці — від травм.Не забувайте про шолом. Для дитини він обов'язковий, а дорослим варто подавати приклад і теж їздити в шоломі.Якщо дитина ще замала для власного велосипеда, на дорослий байк можна встановити дитяче крісло. Заднє крісло кріпиться до рами або багажника, переднє — до керма чи рами. Перевірте, чи сумісне крісло з вашим велосипедом, і дотримуйтеся обмежень за вагою дитини.У Луцьку є кілька веломагазинів, і купівля на місці має свої переваги: можна посидіти на велосипеді й одразу забрати його. Але вибір моделей у місцевих магазинах зазвичай обмежений, особливо якщо потрібно кілька велосипедів різних розмірів для всієї родини. Тому багато хто порівнює ціни й асортимент онлайн. Наприклад, у київському магазині Velosklad можна переглянути пропозиції з доставкою в Луцьк: там є дорослі, підліткові й дитячі моделі, зокрема для малюків від трьох років.Під час замовлення онлайн зверніть увагу на кілька речей:Для першого виїзду оберіть короткий маршрут на 10–15 км із місцями для зупинок. Візьміть воду, перекус і мінімальний ремнабір: запасну камеру, насос і набір шестигранників. Перевірте тиск у шинах і гальма на всіх велосипедах. Дітям краще їхати між дорослими: попереду той, хто знає дорогу, позаду той, хто стежить за всіма.Кілька недорогих аксесуарів роблять спільні поїздки помітно зручнішими:Коли велосипедів у родині кілька, постає питання місця. У квартирі їх зручно тримати на настінних гаках або вертикальних кронштейнах: так вони займають мінімум простору. Для приватного будинку чи гаража підійде підлогова стійка на кілька велосипедів. Не залишайте байки на відкритому балконі чи під дощем: волога шкодить ланцюгу й тросам. А дитячі велосипеди варто регулярно оглядати: діти частіше падають, і погнуте кермо чи ослаблене сідло помічають не одразу.Для міста обирайте міський велосипед або гібрид, для ґрунту й лісу — легкий гірський байк. Дитячий велосипед купуйте за поточним зростом, а не на виріст, і не забувайте про шоломи. А щоб вибрати велосипеди для всієї родини, порівняйте моделі в місцевих магазинах і онлайн: так легше знайти потрібні розміри й вкластися в бюджет.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію