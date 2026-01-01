Жовтень на Волині став одним із найтепліших за історію спостережень
Сьогодні, 22:12
За даними спостережень метеостанцій, середньомісячна температура в жовтні по Волинській області склала +10,2°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Цьогорічний жовтень став восьмим найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На першому щаблі - 1966 рік із температурою +11,2°С.
У жовтні зафіксовано один температурний рекорд максимальної температури повітря для конкретного дня.
Найхолодніше було 14 жовтня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 0-2°С морозу.
Найтепліше було 8 жовтня - максимальна температура повітря становила 24-25°С тепла.
Опадів по області випало від 33 до 46 мм (72-101% місячної норми).
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Цьогорічний жовтень став восьмим найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На першому щаблі - 1966 рік із температурою +11,2°С.
У жовтні зафіксовано один температурний рекорд максимальної температури повітря для конкретного дня.
Найхолодніше було 14 жовтня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 0-2°С морозу.
Найтепліше було 8 жовтня - максимальна температура повітря становила 24-25°С тепла.
Опадів по області випало від 33 до 46 мм (72-101% місячної норми).
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