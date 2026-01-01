На Волині директорку психоневрологічного інтернату відсторонять від посади після ухвали суду

Олену Місюк планують відсторонити від посади без збереження заробітної плати до 13 грудня 2026 року. Відповідну рекомендацію ухвалила профільна комісія Волинської обласної ради після надходження судової ухвали щодо відсторонення посадовиці, якій раніше повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На час її відсутності обов’язки керівника закладу рекомендують покласти на заступника директора Володимира Крижука.



Відповідну рекомендацію ухвалили члени постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інформує



Заступниця начальника відділу з питань управління об’єктами комунального майна та землями комунальної власності виконавчого апарату ради Ірина Смірнова повідомила, що на адресу обласної ради надійшла ухвала слідчого судді Любомльського районного суду про відсторонення Олени Місюк від виконання обов’язків директора Руденського психоневрологічного інтернату, якій 13 жовтня поточного року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.



Депутати рекомендували голові обласної ради відсторонити Олену Місюк від посади директора Руденського психоневрологічного інтернату без збереження заробітної плати до 13 грудня 2026 року та покласти виконання обов’язків керівника на цей період на Володимира Крижука - заступника директора інтернату.



Окрім того, члени профільної комісії підтримали клопотання низки комунальних закладів щодо преміювання керівників.



Нагадаємо, директорку Руденського психоневрологічного інтернату Олену Місюк підозрюють у привласненні пенсій підопічних. За матеріалами слідства до схеми були залучені сестра господиня і соціальна працівниця інтернату. Загальна сума, якою могли заволодіти фігуранти, майже 2,5 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорку Руденського психоневрологічного інтернатупланують відсторонити від посади без збереження заробітної плати до 13 грудня 2026 року. Відповідну рекомендацію ухвалила профільна комісія Волинської обласної ради після надходження судової ухвали щодо відсторонення посадовиці, якій раніше повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На час її відсутності обов’язки керівника закладу рекомендують покласти на заступника директораВідповідну рекомендацію ухвалили члени постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інформує ВСН Заступниця начальника відділу з питань управління об’єктами комунального майна та землями комунальної власності виконавчого апарату ради Ірина Смірнова повідомила, що на адресу обласної ради надійшла ухвала слідчого судді Любомльського районного суду про відсторонення Олени Місюк від виконання обов’язків директора Руденського психоневрологічного інтернату, якій 13 жовтня поточного року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.Депутати рекомендували голові обласної ради відсторонити Олену Місюк від посади директора Руденського психоневрологічного інтернату без збереження заробітної плати до 13 грудня 2026 року та покласти виконання обов’язків керівника на цей період на Володимира Крижука - заступника директора інтернату.Окрім того, члени профільної комісії підтримали клопотання низки комунальних закладів щодо преміювання керівників.Нагадаємо, директорку Руденського психоневрологічного інтернату Олену Місюк підозрюють у привласненні пенсій підопічних. За матеріалами слідства до схеми були залучені сестра господиня і соціальна працівниця інтернату. Загальна сума, якою могли заволодіти фігуранти, майже 2,5 млн грн.

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