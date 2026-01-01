У Маневицькій громаді розширили кладовище

У Маневицькій громаді завершено роботи з облаштування та розширення діючого кладовища за межами селища Маневичі. На земельній ділянці площею понад 3 га виконано необхідні будівельні роботи та благоустрій території: облаштовано доріжки, встановлено огорожу та ворота. Територію кладовища також поділено на окремі сектори.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Маневицької селищної ради.Об’єкт, який перебуває на балансі Маневицького виробничого управління житлово-комунального господарства, нещодавно введено в експлуатацію.Реалізація цього важливого для селища проєкту потребувала тривалої та послідовної роботи, зокрема проходження всіх передбачених чинним законодавством процедур.1 листопада представники релігійних громад селища Маневичі провели освячення облаштованої території відповідно до релігійних традицій. Участь у заході взяли голова громади, начальник Маневицького ВУЖКГта жителі.Освячення провели настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії протоієрей, настоятель Свято-Воскресенського храму протоієрей, священнник, настоятель храму Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» протоієрейта настоятель Римо-Католицької церкви Покровителя Святого Духа о.Відтепер облаштована територія кладовища готова до використання та слугуватиме потребам мешканців громади.