У Маневицькій громаді розширили кладовище
Сьогодні, 20:38
У Маневицькій громаді завершено роботи з облаштування та розширення діючого кладовища за межами селища Маневичі. На земельній ділянці площею понад 3 га виконано необхідні будівельні роботи та благоустрій території: облаштовано доріжки, встановлено огорожу та ворота. Територію кладовища також поділено на окремі сектори.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Маневицької селищної ради.
Об’єкт, який перебуває на балансі Маневицького виробничого управління житлово-комунального господарства, нещодавно введено в експлуатацію.
Реалізація цього важливого для селища проєкту потребувала тривалої та послідовної роботи, зокрема проходження всіх передбачених чинним законодавством процедур.
1 листопада представники релігійних громад селища Маневичі провели освячення облаштованої території відповідно до релігійних традицій. Участь у заході взяли голова громади Олександр Гаврилюк, начальник Маневицького ВУЖКГ Іван Туревич та жителі.
Освячення провели настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії протоієрей Михайло Мельничук, настоятель Свято-Воскресенського храму протоієрей Сергій Шемчук, священнник Іван Артемук, настоятель храму Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» протоієрей Тарас Огородник та настоятель Римо-Католицької церкви Покровителя Святого Духа о. Марцін Цєсєльскі.
Відтепер облаштована територія кладовища готова до використання та слугуватиме потребам мешканців громади.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Маневицької селищної ради.
Об’єкт, який перебуває на балансі Маневицького виробничого управління житлово-комунального господарства, нещодавно введено в експлуатацію.
Реалізація цього важливого для селища проєкту потребувала тривалої та послідовної роботи, зокрема проходження всіх передбачених чинним законодавством процедур.
1 листопада представники релігійних громад селища Маневичі провели освячення облаштованої території відповідно до релігійних традицій. Участь у заході взяли голова громади Олександр Гаврилюк, начальник Маневицького ВУЖКГ Іван Туревич та жителі.
Освячення провели настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії протоієрей Михайло Мельничук, настоятель Свято-Воскресенського храму протоієрей Сергій Шемчук, священнник Іван Артемук, настоятель храму Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» протоієрей Тарас Огородник та настоятель Римо-Католицької церкви Покровителя Святого Духа о. Марцін Цєсєльскі.
Відтепер облаштована територія кладовища готова до використання та слугуватиме потребам мешканців громади.
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