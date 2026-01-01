Якою буде погода на Волині у вівторок, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 3 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла
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