Якою буде погода на Волині у вівторок, 3 листопада

Якою буде погода на Волині у вівторок, 3 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 3 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 3 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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