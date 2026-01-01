Коли святкують Андрія 2026 року: дата за церковним календарем





2026 року за новим церковним календарем День святого Андрія припадає на 30 листопада, понеділок. За юліанським календарем свято відзначають 13 грудня, у неділю. Вибір дати залежить від календарної традиції конкретної церковної громади.



Коли День Андрія 2026 року



Свято Андрія Первозванного має фіксовану дату. У більшості парафій Православної церкви України та в Українській греко-католицькій церкві в Україні його святкують 30 листопада. Такий порядок діє після переходу на новий календар для нерухомих свят, який розпочався 1 вересня 2023 року.



Водночас громади, які продовжують користуватися юліанським календарем, зберігають традиційну дату — 13 грудня за цивільним календарем.



Щоб не помилитися, варто перевірити розклад богослужінь свого храму. Особливо це актуально для тих, хто орієнтується на старі церковні календарі, де свято Андрія позначене грудневою датою.



Чому свято Андрія відзначають 30 листопада і 13 грудня



Різниця між датами пов’язана з використанням двох календарних систем. Юліанський календар поступово розійшовся з григоріанським, яким користується Україна в повсякденному житті. У XX–XXI століттях різниця між ними становить 13 днів.



Після календарної реформи більшість парафій ПЦУ та УГКЦ почали відзначати нерухомі свята за новим стилем. Тому день пам’яті апостола Андрія Первозванного перенесли з 13 грудня на 30 листопада за цивільним календарем.



Основні дати свята:



30 листопада — новий стиль, якого дотримуються більшість парафій ПЦУ та УГКЦ в Україні;



13 грудня — старий стиль, який зберігають окремі церковні громади.



Ці дати стосуються одного й того самого церковного свята, а не двох різних подій. При цьому народні звичаї можуть зберігати прив’язку до дати, яка була звичною для родини або певного регіону.



Хто такий святий Андрій Первозванний



Андрій Первозванний — один із дванадцяти апостолів, учнів Ісуса Христа. Згідно з християнською традицією, він був братом апостола Петра та одним із перших, кого Христос покликав до служіння. Саме тому його називають Первозванним.



У церковному переданні Андрій проповідував християнство в різних землях. Його ім’я також пов’язують із традицією поширення християнської віри на територіях, що згодом стали частиною українського культурного простору.



День пам’яті апостола має релігійне значення для християн. У цей час віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та згадати життєвий шлях святого.



Андріївські вечорниці: традиції українського свята



В українській культурі свято Андрія відоме також завдяки вечорницям — молодіжним зібранням, які супроводжувалися іграми, жартами, співами та обрядами. У багатьох місцевостях особливе місце посідала калита — круглий обрядовий корж, який випікали до святкового вечора.



Молодь збиралася разом, влаштовувала розваги та відтворювала звичаї, що передавалися між поколіннями. Дівчата й хлопці брали участь у жартівливих випробуваннях, а калита ставала одним із центральних символів вечора.



Із Днем Андрія також пов’язують традицію ворожінь на судженого. Такі обряди належать до народної культури, а не до церковного богослужіння. У різних регіонах України вони могли відрізнятися за змістом і способом проведення.



Після календарної реформи дата церковного свята та дата традиційних вечорниць не завжди збігаються. Тому під час планування тематичних заходів варто уточнювати, чи організатори орієнтуються на новий календар, чи зберігають звичну грудневу традицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через календарну реформу багато українців досі шукають, коли святкують Андрія, адже в календарях можна побачити дві дати — 30 листопада та 13 грудня, пише ТСН 2026 року за новим церковним календарем День святого Андрія припадає на 30 листопада, понеділок. За юліанським календарем свято відзначають 13 грудня, у неділю. Вибір дати залежить від календарної традиції конкретної церковної громади.Свято Андрія Первозванного має фіксовану дату. У більшості парафій Православної церкви України та в Українській греко-католицькій церкві в Україні його святкують 30 листопада. Такий порядок діє після переходу на новий календар для нерухомих свят, який розпочався 1 вересня 2023 року.Водночас громади, які продовжують користуватися юліанським календарем, зберігають традиційну дату — 13 грудня за цивільним календарем.Щоб не помилитися, варто перевірити розклад богослужінь свого храму. Особливо це актуально для тих, хто орієнтується на старі церковні календарі, де свято Андрія позначене грудневою датою.Різниця між датами пов’язана з використанням двох календарних систем. Юліанський календар поступово розійшовся з григоріанським, яким користується Україна в повсякденному житті. У XX–XXI століттях різниця між ними становить 13 днів.Після календарної реформи більшість парафій ПЦУ та УГКЦ почали відзначати нерухомі свята за новим стилем. Тому день пам’яті апостола Андрія Первозванного перенесли з 13 грудня на 30 листопада за цивільним календарем.Основні дати свята:30 листопада — новий стиль, якого дотримуються більшість парафій ПЦУ та УГКЦ в Україні;13 грудня — старий стиль, який зберігають окремі церковні громади.Ці дати стосуються одного й того самого церковного свята, а не двох різних подій. При цьому народні звичаї можуть зберігати прив’язку до дати, яка була звичною для родини або певного регіону.Андрій Первозванний — один із дванадцяти апостолів, учнів Ісуса Христа. Згідно з християнською традицією, він був братом апостола Петра та одним із перших, кого Христос покликав до служіння. Саме тому його називають Первозванним.У церковному переданні Андрій проповідував християнство в різних землях. Його ім’я також пов’язують із традицією поширення християнської віри на територіях, що згодом стали частиною українського культурного простору.День пам’яті апостола має релігійне значення для християн. У цей час віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та згадати життєвий шлях святого.В українській культурі свято Андрія відоме також завдяки вечорницям — молодіжним зібранням, які супроводжувалися іграми, жартами, співами та обрядами. У багатьох місцевостях особливе місце посідала калита — круглий обрядовий корж, який випікали до святкового вечора.Молодь збиралася разом, влаштовувала розваги та відтворювала звичаї, що передавалися між поколіннями. Дівчата й хлопці брали участь у жартівливих випробуваннях, а калита ставала одним із центральних символів вечора.Із Днем Андрія також пов’язують традицію ворожінь на судженого. Такі обряди належать до народної культури, а не до церковного богослужіння. У різних регіонах України вони могли відрізнятися за змістом і способом проведення.Після календарної реформи дата церковного свята та дата традиційних вечорниць не завжди збігаються. Тому під час планування тематичних заходів варто уточнювати, чи організатори орієнтуються на новий календар, чи зберігають звичну грудневу традицію.

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