Шестеро жителів Луцької громади, майно яких постраждало від обстрілу Росії, отримають допомогу

Шестеро жителів Луцької громади, майно яких постраждало від обстрілу Росії, отримають допомогу
Шестеро жителів Луцької громади отримають допомогу на відновлення пошкодженого майна.

Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.

Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало внаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу від міської ради.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 16 вересня, під час чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

Йдеться про житло, пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, яке потребує відновлення та проведення ремонтних робіт.

Розмір допомоги становитиме від 1 600 до 106 тисяч гривень залежно від характеру та обсягу пошкоджень, завданих внаслідок ворожих атак.

Департаменту соціальної політики Луцької міської ради доручили здійснити відповідні перерахування коштів фізичним особам згідно із затвердженим переліком.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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