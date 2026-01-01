Українські військові уразили російський бомбардувальник у Криму

Упродовж 15 вересня та в ніч на 16 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ, зокрема літак Су-24, місце зберігання та запуску ударних безпілотників, пункти управління БпЛА і склади боєприпасів.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.На аеродромі в Саках на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили російський літак Су-24. Ступінь його пошкодження наразі встановлюють.У районі Донецька поцілили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні безпілотники. Крім того, українські сили вдарили по пунктах управління безпілотниками окупаційних військ. Йдеться про об’єкти у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області.У Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів російських військ. Також Сили оборони завдали ударів по базах зберігання паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області.На тимчасово окупованій території Криму, у Суворовому та Рисовому, уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".