Українські військові уразили російський бомбардувальник у Криму
Сьогодні, 12:59
Упродовж 15 вересня та в ніч на 16 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ, зокрема літак Су-24, місце зберігання та запуску ударних безпілотників, пункти управління БпЛА і склади боєприпасів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На аеродромі в Саках на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили російський літак Су-24. Ступінь його пошкодження наразі встановлюють.
У районі Донецька поцілили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні безпілотники. Крім того, українські сили вдарили по пунктах управління безпілотниками окупаційних військ. Йдеться про об’єкти у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області.
У Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів російських військ. Також Сили оборони завдали ударів по базах зберігання паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області.
На тимчасово окупованій території Криму, у Суворовому та Рисовому, уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На аеродромі в Саках на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили російський літак Су-24. Ступінь його пошкодження наразі встановлюють.
У районі Донецька поцілили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні безпілотники. Крім того, українські сили вдарили по пунктах управління безпілотниками окупаційних військ. Йдеться про об’єкти у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області.
У Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів російських військ. Також Сили оборони завдали ударів по базах зберігання паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області.
На тимчасово окупованій території Криму, у Суворовому та Рисовому, уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".
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