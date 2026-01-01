Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині





Про це



Прапор передано в рамках акції на підтримку зниклих безвісти та військовополонених, яка відбулася 13 вересня на Театральному майдані в Луцьку. Ініціаторкою передачі стала координаторка громадської організації «Вшануй» у Луцьку Вікторія Захарчук та родини зниклих безвісти і полонених в особі Ірини Голубкової.



Саме з цим прапором рідні зниклих безвісти та військовополонених взяли участь у Всеукраїнському автопробігу єдності та пам’яті, що відбувся 30 серпня 2026 року, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.



Всеукраїнська мирна акція «Автопробіг єдності та пам’яті» була ініційована громадською організацією «Місія відданих “На Щиті”» м. Чернівці та «Центром допомоги врятованим». Акція об’єднала громадян з усіх куточків України навколо важливої та трагічної проблеми, спричиненої повномасштабною російською агресією. До неї долучилися родини зниклих безвісти та полонених, ветерани й небайдужі громадяни з 22 областей України.



У межах автопробігу відбулася ще одна важлива ініціатива: на межі Рівненщини та Волині родини зниклих безвісти та військовополонених здійснили обмін прапорами з іменами та позивними захисників. Цей символічний жест став уособленням надії, єдності та спільної боротьби за повернення кожного з них додому.



Відтепер переданий до музейних фондів прапор зберігатиме пам’ять про цю акцію, про тих, кого чекають рідні, та про спільну боротьбу за їхнє повернення.



Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам акції та всім, хто долучається до цієї важливої справи, за небайдужість, підтримку родин і збереження пам’яті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До фондів Волинського краєзнавчого музею передано прапор «Між небом і землею», розписаний іменами та позивними військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.Про це повідомили на сторінці музею.Прапор передано в рамках акції на підтримку зниклих безвісти та військовополонених, яка відбулася 13 вересня на Театральному майдані в Луцьку. Ініціаторкою передачі стала координаторка громадської організації «Вшануй» у Луцькута родини зниклих безвісти і полонених в особіСаме з цим прапором рідні зниклих безвісти та військовополонених взяли участь у Всеукраїнському автопробігу єдності та пам’яті, що відбувся 30 серпня 2026 року, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.Всеукраїнська мирна акція «Автопробіг єдності та пам’яті» була ініційована громадською організацією «Місія відданих “На Щиті”» м. Чернівці та «Центром допомоги врятованим». Акція об’єднала громадян з усіх куточків України навколо важливої та трагічної проблеми, спричиненої повномасштабною російською агресією. До неї долучилися родини зниклих безвісти та полонених, ветерани й небайдужі громадяни з 22 областей України.У межах автопробігу відбулася ще одна важлива ініціатива: на межі Рівненщини та Волині родини зниклих безвісти та військовополонених здійснили обмін прапорами з іменами та позивними захисників. Цей символічний жест став уособленням надії, єдності та спільної боротьби за повернення кожного з них додому.Відтепер переданий до музейних фондів прапор зберігатиме пам’ять про цю акцію, про тих, кого чекають рідні, та про спільну боротьбу за їхнє повернення.Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам акції та всім, хто долучається до цієї важливої справи, за небайдужість, підтримку родин і збереження пам’яті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію