Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині

Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині
До фондів Волинського краєзнавчого музею передано прапор «Між небом і землею», розписаний іменами та позивними військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Про це повідомили на сторінці музею.

Прапор передано в рамках акції на підтримку зниклих безвісти та військовополонених, яка відбулася 13 вересня на Театральному майдані в Луцьку. Ініціаторкою передачі стала координаторка громадської організації «Вшануй» у Луцьку Вікторія Захарчук та родини зниклих безвісти і полонених в особі Ірини Голубкової.

Саме з цим прапором рідні зниклих безвісти та військовополонених взяли участь у Всеукраїнському автопробігу єдності та пам’яті, що відбувся 30 серпня 2026 року, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Всеукраїнська мирна акція «Автопробіг єдності та пам’яті» була ініційована громадською організацією «Місія відданих “На Щиті”» м. Чернівці та «Центром допомоги врятованим». Акція об’єднала громадян з усіх куточків України навколо важливої та трагічної проблеми, спричиненої повномасштабною російською агресією. До неї долучилися родини зниклих безвісти та полонених, ветерани й небайдужі громадяни з 22 областей України.
Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині

У межах автопробігу відбулася ще одна важлива ініціатива: на межі Рівненщини та Волині родини зниклих безвісти та військовополонених здійснили обмін прапорами з іменами та позивними захисників. Цей символічний жест став уособленням надії, єдності та спільної боротьби за повернення кожного з них додому.

Відтепер переданий до музейних фондів прапор зберігатиме пам’ять про цю акцію, про тих, кого чекають рідні, та про спільну боротьбу за їхнє повернення.
Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині

Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам акції та всім, хто долучається до цієї важливої справи, за небайдужість, підтримку родин і збереження пам’яті.
Прапор з іменами полонених та зниклих воїнів передали у музей на Волині


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Теги: Волинь, прапор, музей
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