Атака на пункт пропуску «Ягодин» на Волині здійснювалася за підтримки Білорусі, - ДПСУ





Про це у коментарі Андрій Демченко.



«Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських «Шахедів» та «Гербер», які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину. І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску «Ягодин» також здійснювалася за підтримки Білорусі», - зазначив Демченко.



Він зауважив, що раніше, коли Білорусь отримала попередження від Президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживляють сигнал, білоруси їх вимикали.



«Зараз вони знову їх увімкнули», - сказав речник ДПСУ.



Він поінформував, що попри те, що білоруський напрямок залишається загрозливим, «зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає».



Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.



19 червня Президент України дав Білорусі тиждень, щоб самостійно демонтувати ці засоби, а якщо цього не буде зроблено, Україна може вдатися до відповідних дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська атака на пункт пропуску «Ягодин» відбулася завдяки тому, що Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають ворожим дронам проникнути вглиб території України.Про це у коментарі Укрінформу сказав речник Державної прикордонної служби України«Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських «Шахедів» та «Гербер», які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину. І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску «Ягодин» також здійснювалася за підтримки Білорусі», - зазначив Демченко.Він зауважив, що раніше, коли Білорусь отримала попередження від Президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживляють сигнал, білоруси їх вимикали.«Зараз вони знову їх увімкнули», - сказав речник ДПСУ.Він поінформував, що попри те, що білоруський напрямок залишається загрозливим, «зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає».Як повідомлялося раніше, президентповідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.19 червня Президент України дав Білорусі тиждень, щоб самостійно демонтувати ці засоби, а якщо цього не буде зроблено, Україна може вдатися до відповідних дій.

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