Від 17 до 34 тисяч гривень: за гучну їзду на авто та мотоциклах будуть штрафувати
Сьогодні, 14:45
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.
За проголосував 261 депутат, пише LB.ua.
Він запроваджує штраф за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем. На період воєнного стану штраф становитиме 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення (17 000 гривень), а за повторне порушення – 2000 неоподаткованих мінімумів громадян і обов'язкове позбавлення прав керування від трьох до шести місяців.
«Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників», – йдеться у повідомленні.
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За проголосував 261 депутат, пише LB.ua.
Він запроваджує штраф за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем. На період воєнного стану штраф становитиме 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення (17 000 гривень), а за повторне порушення – 2000 неоподаткованих мінімумів громадян і обов'язкове позбавлення прав керування від трьох до шести місяців.
«Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників», – йдеться у повідомленні.
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