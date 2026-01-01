Атака на Ковель: російський дрон вранці вдарив по елетровозу
Сьогодні, 15:20
Сьогодні вранці, 16 вересня, росіяни вдарили по електровозу на Волині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Був удар по електровозу в Ковелі.
Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга.
Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані", - зазначив президент.
У коментарі Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, на місці удару працює слідчо-оперативна група.
«Травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі», — сказала посадовиця.
Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники.
Нагадаємо, що Повітряниі сили ЗСУ сьогодні вранці попередили про рух реактивного БпЛА у бік Ковеля. У місті пролунали вибухи.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Був удар по електровозу в Ковелі.
Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга.
Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані", - зазначив президент.
У коментарі Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, на місці удару працює слідчо-оперативна група.
«Травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі», — сказала посадовиця.
Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники.
Нагадаємо, що Повітряниі сили ЗСУ сьогодні вранці попередили про рух реактивного БпЛА у бік Ковеля. У місті пролунали вибухи.
Головне фото - ілюстративне.
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