Атака на Ковель: російський дрон вранці вдарив по елетровозу





Про це Володимир Зеленський.



"Був удар по електровозу в Ковелі.



Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга.



Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані", - зазначив президент.



У коментарі



«Травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі», — сказала посадовиця.



Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники.



Нагадаємо, що Повітряниі сили ЗСУ сьогодні вранці попередили про рух реактивного БпЛА у бік Ковеля. У місті пролунали вибухи.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 16 вересня, росіяни вдарили по електровозу на Волині.Про це повідомив президент"Був удар по електровозу в Ковелі.Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга.Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані", - зазначив президент.У коментарі Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, на місці удару працює слідчо-оперативна група.«Травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі», — сказала посадовиця.Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники.Нагадаємо, що Повітряниі сили ЗСУ сьогодні вранці попередили про. У місті пролунали вибухи.

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