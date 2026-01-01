Атака на Ковель: російський дрон вранці вдарив по елетровозу

Атака на Ковель: російський дрон вранці вдарив по елетровозу
Сьогодні вранці, 16 вересня, росіяни вдарили по електровозу на Волині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Був удар по електровозу в Ковелі.

Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга.

Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані", - зазначив президент.

У коментарі Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, на місці удару працює слідчо-оперативна група.

«Травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі», — сказала посадовиця.

Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники.

Нагадаємо, що Повітряниі сили ЗСУ сьогодні вранці попередили про рух реактивного БпЛА у бік Ковеля. У місті пролунали вибухи.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, атака
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