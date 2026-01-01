У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік





Про це



"Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Василевського Олександра Володимировича, 23 травня 1962 року народження, жителя Луцька, який сьогодні, 16 вересня, пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо", - йдеться в повідомленні.



Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160-170 см, волосся коротко стрижене, сиве,



Був одягнений: у чорну куртку, спортивні чорні штани, взутий в сірі мокасини, яскраво жовту кепку.



Може втрачати пам`ять, носить під футболкою бейджик зі своїми даними.



"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого лучанина.Про це повідомили у поліції Волині."Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Василевського Олександра Володимировича, 23 травня 1962 року народження, жителя Луцька, який сьогодні, 16 вересня, пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо", - йдеться в повідомленні.середньої тілобудови, зріст 160-170 см, волосся коротко стрижене, сиве,у чорну куртку, спортивні чорні штани, взутий в сірі мокасини, яскраво жовту кепку.Може втрачати пам`ять, носить під футболкою бейджик зі своїми даними."Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.

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