У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік

У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого лучанина.

Про це повідомили у поліції Волині.

"Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Василевського Олександра Володимировича, 23 травня 1962 року народження, жителя  Луцька, який сьогодні, 16 вересня,   пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо", - йдеться в повідомленні.

Прикмети безвісти зниклого:  середньої тілобудови, зріст 160-170 см, волосся коротко стрижене, сиве,

Був одягнений: у чорну куртку, спортивні чорні штани, взутий в сірі мокасини, яскраво жовту кепку.

Може втрачати пам`ять, носить під футболкою бейджик зі своїми даними.

"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів:  0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.

У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік
У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік

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Теги: Волинь, розшук
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