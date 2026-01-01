У Луцьку зник безвісти 64-річний чоловік
Сьогодні, 15:27
Поліція розшукує безвісти зниклого лучанина.
Про це повідомили у поліції Волині.
"Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Василевського Олександра Володимировича, 23 травня 1962 року народження, жителя Луцька, який сьогодні, 16 вересня, пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо", - йдеться в повідомленні.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160-170 см, волосся коротко стрижене, сиве,
Був одягнений: у чорну куртку, спортивні чорні штани, взутий в сірі мокасини, яскраво жовту кепку.
Може втрачати пам`ять, носить під футболкою бейджик зі своїми даними.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у поліції Волині.
"Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Василевського Олександра Володимировича, 23 травня 1962 року народження, жителя Луцька, який сьогодні, 16 вересня, пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо", - йдеться в повідомленні.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160-170 см, волосся коротко стрижене, сиве,
Був одягнений: у чорну куртку, спортивні чорні штани, взутий в сірі мокасини, яскраво жовту кепку.
Може втрачати пам`ять, носить під футболкою бейджик зі своїми даними.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.
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