На війні загинув 19-річний оператор БпЛА, волинянин Арсен Хачатрян

На війні загинув 19-річний оператор БпЛА, волинянин Арсен Хачатрян
Завтра, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна ХАЧАТРЯНА Арсена, жителя с. Марковичі.

"14:30 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.

Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Марковичі.

Чин похорону відбудеться в п’ятницю, 18 вересня.

19-річний оператор безпілотних літальних апаратів загинув 20 серпня 2026 року внаслідок обстрілу противника в Краматорському районі Донецької області.

Загибель молодого хлопця, якому було лише 19 — це біль, проти якого безсилі будь-які слова. У цьому віці життя тільки-но мало розгортатися у всій своїй красі...

Натомість він обрав найвищий вияв любові та мужності — стати на захист рідної землі та кожного з нас.

З болем в серці щиро співчуваємо родині. Арсен — справжній мужній Герой, який віддав найцінніше заради нашої безпеки, нашого майбутнього та миру на рідній землі. Його самопожертва назавжди закарбована в історії нашої держави та в серцях усіх, хто пам'ятає й цінує цей великий подвиг.

Низький уклін вам за те, що виховали сміливого, небайдужого, із великим гарячим серцем сина. Арсен став світлом і щитом для цілої країни.

Схиляємо голови в глибокій скорботі разом із вами. Хай Господь дасть вам сили витримати це важке випробування, а душа юного Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному", - наголошують у міській раді.

Розпорядженням міського голови 17-18 вересня у громаді оголосили днями жалоби за Загиблим.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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