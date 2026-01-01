На війні загинув 19-річний оператор БпЛА, волинянин Арсен Хачатрян

ХАЧАТРЯНА Арсена, жителя с. Марковичі.



"14:30 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.



Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Марковичі.



Чин похорону відбудеться в п’ятницю, 18 вересня.



19-річний оператор безпілотних літальних апаратів загинув 20 серпня 2026 року внаслідок обстрілу противника в Краматорському районі Донецької області.



Загибель молодого хлопця, якому було лише 19 — це біль, проти якого безсилі будь-які слова. У цьому віці життя тільки-но мало розгортатися у всій своїй красі...



Натомість він обрав найвищий вияв любові та мужності — стати на захист рідної землі та кожного з нас.



З болем в серці щиро співчуваємо родині. Арсен — справжній мужній Герой, який віддав найцінніше заради нашої безпеки, нашого майбутнього та миру на рідній землі. Його самопожертва назавжди закарбована в історії нашої держави та в серцях усіх, хто пам'ятає й цінує цей великий подвиг.



Низький уклін вам за те, що виховали сміливого, небайдужого, із великим гарячим серцем сина. Арсен став світлом і щитом для цілої країни.



Схиляємо голови в глибокій скорботі разом із вами. Хай Господь дасть вам сили витримати це важке випробування, а душа юного Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному", -



Розпорядженням міського голови 17-18 вересня у громаді оголосили днями жалоби за Загиблим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна, жителя с. Марковичі."14:30 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Марковичі.Чин похорону відбудеться в п’ятницю, 18 вересня.19-річний оператор безпілотних літальних апаратів загинув 20 серпня 2026 року внаслідок обстрілу противника в Краматорському районі Донецької області.Загибель молодого хлопця, якому було лише 19 — це біль, проти якого безсилі будь-які слова. У цьому віці життя тільки-но мало розгортатися у всій своїй красі...Натомість він обрав найвищий вияв любові та мужності — стати на захист рідної землі та кожного з нас.З болем в серці щиро співчуваємо родині. Арсен — справжній мужній Герой, який віддав найцінніше заради нашої безпеки, нашого майбутнього та миру на рідній землі. Його самопожертва назавжди закарбована в історії нашої держави та в серцях усіх, хто пам'ятає й цінує цей великий подвиг.Низький уклін вам за те, що виховали сміливого, небайдужого, із великим гарячим серцем сина. Арсен став світлом і щитом для цілої країни.Схиляємо голови в глибокій скорботі разом із вами. Хай Господь дасть вам сили витримати це важке випробування, а душа юного Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному", - наголошують у міській раді.Розпорядженням міського голови 17-18 вересня у громаді оголосили днями жалоби за Загиблим.

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