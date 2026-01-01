На Волині потяг на смерть збив чоловіка





Як розповіли



Потяг здійснив наїзд на чоловіка 1994 року народження, який, попередньо, виповз на залізничні колії.



Він загинув. Відомо, що мав психічні захворювання.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія трапилася вчора, 15 вересня, у селі Трилісці Луцького району.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, трагедія сталася близько 18:30.Потяг здійснив наїзд на чоловіка 1994 року народження, який, попередньо, виповз на залізничні колії.Він загинув. Відомо, що мав психічні захворювання.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

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