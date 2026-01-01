На Покровському напрямку загинув 22-річний лейтенант із Луцька Роман Григор’єв

На Покровському напрямку загинув 22-річний лейтенант із Луцька Роман Григор’єв
На війні з Росією загинув молодий захисник із Луцька, лейтенант Роман Григор’єв. Воїну було 22 роки.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Роман Григор’єв народився 3 жовтня 2003 року в Луцьку. Навчався у Підгайцівській, 23-й та 17-й школах.

У 18 років хлопець за власним бажанням пішов на строкову службу до Національної гвардії України. Після початку повномасштабного вторгнення разом із побратимами виконував бойові завдання, зокрема брав участь у зачистці Ірпеня.

Згодом Роману запропонували продовжити навчання у Київському інституті Національної гвардії України. Він успішно завершив навчання та отримав звання лейтенанта.

Роман займався самбо та дзюдо, любив спорт. За словами батька, Валерія Володимировича, син був цілеспрямованим, добрим та спокійним. У молодого військового була кохана дівчина, з якою він мріяв одружитися та створити сім’ю.

16 серпня 2026 року лейтенант Роман Григор’єв зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

15 вересня за результатами проведеного впізнання стало відомо, що захисник загинув.

У Романа залишилися мама, батько, бабуся, брат та дві сестри.

Інтернет-видання Волиньpost ирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять захиснику України.

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