Росія намагається отримати інформацію про об’єкти та військові вантажі, - Укрзалізниця

Ворог намагається отримати інформацію про об’єкти Укрзалізниці, їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Ця інформація може бути використана для подальших ударів по залізниці.Про це повідомили в "Укрзалізниці"."Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом «анонімного завдання»:— сфотографувати об’єкт Укрзалізниці або надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу;— повідомити про переміщення військових вантажів;— пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці — не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію. Не допомагайте ворогу", - наголошують у повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 вересня, росіяни вдарили по електровозу на Волині.