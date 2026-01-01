Росія намагається отримати інформацію про об’єкти та військові вантажі, - Укрзалізниця

Росія намагається отримати інформацію про об’єкти та військові вантажі, - Укрзалізниця
Ворог намагається отримати інформацію про об’єкти Укрзалізниці, їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Ця інформація може бути використана для подальших ударів по залізниці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом «анонімного завдання»:

— сфотографувати об’єкт Укрзалізниці або надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу;

— повідомити про переміщення військових вантажів;

— пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці — не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію. Не допомагайте ворогу", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 вересня, росіяни вдарили по електровозу на Волині. У Ковелі лунали вибухи.

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Теги: Росія, війна, Укрзалізниця
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