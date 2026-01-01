Без гарячої води - майже три місяці: для 33-го мікрорайону Луцька обіцяють відновити постачання до кінця вересня





Мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води вже майже три місяці. Відновлення послуги для більшості з них очікується до кінця вересня, розповів Іван Скорупський.



Одразу після завершення ремонтів комунальники розпочнуть поступово заповнювати систему водою та запускати в роботу центральні теплові пункти (ЦТП). Очікується, що протягом кількох тижнів переважна більшість споживачів найбільшої котельні знову буде з гарячою водою.



На інших об’єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону.



Нагадаємо, у Луцьку розпочалася реконструкція теплових мереж у межах другої фази проєкту з оновлення системи централізованого опалення. Головна мета робіт — забезпечити стабільне теплопостачання взимку та мінімізувати ризик аварійних поривів.



Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загальний бюджет другої фази становить 15,7 млн євро, більша частина з яких — кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування з міського бюджету.



Ініціатива розрахована на два роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного року. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 км трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 км мереж на 16 ділянках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності та вулиці Воїнів-афганців. Після завершення робіт мешканцям відновлять постачання гарячої води.Мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води вже майже три місяці. Відновлення послуги для більшості з них очікується до кінця вересня, розповів misto.media директор ДКП «Луцьктепло»Одразу після завершення ремонтів комунальники розпочнуть поступово заповнювати систему водою та запускати в роботу центральні теплові пункти (ЦТП). Очікується, що протягом кількох тижнів переважна більшість споживачів найбільшої котельні знову буде з гарячою водою.На інших об’єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону.Нагадаємо, у Луцьку розпочалася реконструкція теплових мереж у межах другої фази проєкту з оновлення системи централізованого опалення. Головна мета робіт — забезпечити стабільне теплопостачання взимку та мінімізувати ризик аварійних поривів.Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загальний бюджет другої фази становить 15,7 млн євро, більша частина з яких — кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування з міського бюджету.Ініціатива розрахована на два роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного року. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 км трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 км мереж на 16 ділянках.

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