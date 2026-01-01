Триває прийом робіт на Всеукраїнську премію «КонтраFACTS Media Awards» із призовим фондом понад 200 000 грн

«КонтраFACTS Media Awards 2026». Це конкурс, присвячений боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.



До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.



На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня 2026 року. Прийом робіт триває до 30 вересня 2026 року включно.



Призовий фонд:



1 місце – 70 000 грн

2 місце – 40 000 грн

3 місце – 30 000 грн

Додаткові відзнаки від журі – по 20 000 грн

Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.



Серед членів журі – Ростислав Шаправський, головний редактор РБК-Україна; Олександра Некращук, заступниця головного редактора NV Бізнес; Юлія Самаєва, редакторка відділу економіки «Дзеркала тижня»; Віталій Голубєв, секретар НСЖУ; Дмитро Чепур, керівник відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA; Наталія Фесюн, генеральна директорка Асоціації «Укртютюн»; Дар’я Січкар, менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації.



Премія «КонтраFACTS Media Awards» (КонтраФактс Медіа Авордс) проводиться щороку, щоб привернути увагу до масштабів нелегальної торгівлі тютюновими виробами та підтримати професійні журналістські матеріали, які пояснюють її наслідки для економіки й суспільства.



За даними



Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.



Премію організовує Асоціація «Укртютюн». Серед партнерів – інформагентство Інтерфакс-Україна, видання NV, ділове медіа Mind, Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association, EBA) та ініціатива «Ні контрабанді!».



Роботи приймаються на електронну пошту: [email protected]



Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті: https://ukrtyutyun.com/contrafacts-media-awards/







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 вересня завершується прийом робіт на IV Всеукраїнську премію журналістських робіт. Це конкурс, присвячений боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня 2026 року. Прийом робіт триває до 30 вересня 2026 року включно.Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.Серед членів журі –, головний редактор РБК-Україна;, заступниця головного редактора NV Бізнес;, редакторка відділу економіки «Дзеркала тижня»;, секретар НСЖУ;, керівник відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA;, генеральна директорка Асоціації «Укртютюн»;, менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації.Премія «КонтраFACTS Media Awards» (КонтраФактс Медіа Авордс) проводиться щороку, щоб привернути увагу до масштабів нелегальної торгівлі тютюновими виробами та підтримати професійні журналістські матеріали, які пояснюють її наслідки для економіки й суспільства.За даними Kantar Україна , від початку 2026 року частка нелегального ринку сигарет зросла до 19,8%, а очікувані річні втрати державного бюджету України через несплату податків становлять 33 млрд грн.Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.Премію організовує Асоціація «Укртютюн». Серед партнерів – інформагентство Інтерфакс-Україна, видання NV, ділове медіа Mind, Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association, EBA) та ініціатива «Ні контрабанді!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію