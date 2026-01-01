Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 16 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 вересня
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 17-22°, в Луцьку вночі 12-14°, вдень 20-22°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 вересня
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 17-22°, в Луцьку вночі 12-14°, вдень 20-22°.
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