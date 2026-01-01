Росія знову атакувала Волинь: у Ковелі пролунали вибухи

Росія знову атакувала Волинь: у Ковелі пролунали вибухи
Сьогодні, 16 вересня, Волинь знову перебувала під атакою російських реактивних дронів. У Ковелі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали.

"Волинь:

1 реактивна герань уже підлітає до Маневичів, віддалений курс у бік Ковеля, можливе наближення до міста впродовж 10 хвилин.

Ковель - перебувайте в укриттях, реактивний наближається до міста. Ймовірно, намагатиметься атакувати залізничну інфраструктуру", - йдеться в повідомленнях.

Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.

"Реактивні БпЛА на Житомирщині в р-ні н.п. Рокитне та Народичі, курс західний на Рівненщину.

"Реактивний БпЛА у напрямку Ковеля зі сходу", - повідомлялось про небезпеку.

О 8.11 моніторингові канали повідомили, що ціль була знищена силами ППО.


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Теги: Ковель, вибухи
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