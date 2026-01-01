Росія знову атакувала Волинь: у Ковелі пролунали вибухи
Сьогодні, 08:29
Сьогодні, 16 вересня, Волинь знову перебувала під атакою російських реактивних дронів. У Ковелі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали.
"Волинь:
1 реактивна герань уже підлітає до Маневичів, віддалений курс у бік Ковеля, можливе наближення до міста впродовж 10 хвилин.
Ковель - перебувайте в укриттях, реактивний наближається до міста. Ймовірно, намагатиметься атакувати залізничну інфраструктуру", - йдеться в повідомленнях.
Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Реактивні БпЛА на Житомирщині в р-ні н.п. Рокитне та Народичі, курс західний на Рівненщину.
"Реактивний БпЛА у напрямку Ковеля зі сходу", - повідомлялось про небезпеку.
О 8.11 моніторингові канали повідомили, що ціль була знищена силами ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали.
"Волинь:
1 реактивна герань уже підлітає до Маневичів, віддалений курс у бік Ковеля, можливе наближення до міста впродовж 10 хвилин.
Ковель - перебувайте в укриттях, реактивний наближається до міста. Ймовірно, намагатиметься атакувати залізничну інфраструктуру", - йдеться в повідомленнях.
Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Реактивні БпЛА на Житомирщині в р-ні н.п. Рокитне та Народичі, курс західний на Рівненщину.
"Реактивний БпЛА у напрямку Ковеля зі сходу", - повідомлялось про небезпеку.
О 8.11 моніторингові канали повідомили, що ціль була знищена силами ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду Київ - Миколаїв
Сьогодні, 09:09
Росія знову атакувала Волинь: у Ковелі пролунали вибухи
Сьогодні, 08:29
Ботулізм на Волині: шість випадків і одна смерть з початку року
Сьогодні, 08:20