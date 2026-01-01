Ботулізм на Волині: шість випадків і одна смерть з початку року

За 8 місяців цього року на Волині зареєстровано 6 випадків ботулізму (Луцький район – 3, Ковельський – 2, Камінь-Каширський – 1), зокрема, один летальний. Випадки ботулізму мають переважно побутовий характер та пов’язані з вживанням продуктів домашнього консервування.Про це повідомили у Волинському обласному ЦКПХ.Домашня консервація, в’ялена і сушена риба – ці продукти, куплені «з рук» або зроблені вдома без належної стерилізації можуть становити загрозу для здоров’я. Неможливо перевірити, чи вони були приготовані з дотриманням належних умов, тому ця їжа може містити токсин (ботулотоксин), який виділяє бактерія Clostridium botulinum.Ботулізм – захворювання, що швидко прогресує і може призвести до смерті.Продукти, куплені на стихійних ринках, через мережу інтернет або домашнього виробництва, можуть бути небезпечними. Насамперед, йдеться про:- сушену або в’ялену риба, особливо непатрану (з нутрощами);- м’ясні, рибні, грибні чи овочеві консерви;- продукти в здутій, пошкодженій або іржавій тарі;- консерви зі зміненим запахом, смаком або зовнішнім виглядом.Якщо ви маєте сумніви щодо належних умов приготування і зберігання цих продуктів — не вживайте їх у їжу.Для домашнього консервування використовуйте виключно автоклав: звичайна домашня стерилізація (в духовій шафі, обробка парою тощо) не здатна знищити спори ботулізму.Розмноження збудника ботулізму в харчових продуктах не обов’язково супроводжується зміною їхнього кольору, запаху або смаку. Відсутність здуття кришки або металевої банки також не є показником безпечності продукту.Симптоми отруєння можуть проявитися в період від 4 годин до 8 днів (найчастіше — між 12 та 36 годинами) після вживання продуктів, що можуть бути джерелом ботулізму. Одразу зверніться по медичну допомогу, якщо помітили в себе:- виражену м’язову слабкість;- утруднене дихання та ковтання;- сухість у роті;- погіршення зору: затуманення, двоїння в очах або поява «сітки» перед очима;- слабкість м’язів шиї та рук, яка поступово наростає.Також можуть виникати блювання, діарея, закреп чи здуття живота. При ботулізмі температура тіла, зазвичай, не підвищується.Обов’язково повідомте лікаря, якщо ви вживали потенційно небезпечні продукти.