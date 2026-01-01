Банки з консервацією після закручування: чи потрібно ставити їх догори дном





Проте технології домашнього консервування мають цілком конкретні правила. Розбираємося, для чого насправді перевертали банки та що рекомендують робити після закручування сучасні фахівці з безпечного консервування.



Навіщо раніше перевертали банки



Перевертання пов’язане, зокрема, зі способом гарячого розливу, гарячий продукт поміщають у банку, закривають її та перевертають. Передбачається, що гарячий вміст контактуватиме з внутрішньою поверхнею кришки, а під час охолодження в банці утвориться вакуум.



Саме тому можна зустріти пояснення, що перевертання нібито допомагає «простерилізувати кришку» або забезпечити герметичність.



Однак для сучасного домашнього консервування такий спосіб не вважається заміною повноцінної термічної обробки.



Експерти з National Center for Home Food Preservation (NCHFP) зазначають, що навіть для джемів і желе простий гарячий розлив із подальшим перевертанням банки не рекомендується замість обробки у киплячій воді.



Що відбувається з банкою після термічної обробки



Герметичність правильно обробленої банки забезпечується не тим, що її поставили догори дном. Коли банка охолоджується, пара та повітря всередині стискаються, тиск знижується і формується вакуум, який притягує кришку до краю банки. Саме тому після охолодження центр правильно герметизованої кришки має бути втягнутим.



Тому екпсерти рекомендують після завершення обробки поставити банки вертикально на рушник або решітку та залишити їх за кімнатної температури на 12–24 години. У цей період не слід повторно затягувати кришки.



Чому перевертання може бути зайвим



Фахівці не радять перевертати банки одразу після термічної обробки, пояснюють, що це може завадити кришці правильно загерметизуватися.



Поки банка гаряча, ущільнення під кришкою ще не сформувалося остаточно. Надійний вакуум утворюється поступово в процесі охолодження, тому в цей час банку краще не перевертати й зайвий раз не рухати. Банки краще після обробки ставити вертикально, залишаючи між ними приблизно 5 см вільного простору, і дати їм спокійно охолонути. Перевертати банки догори дном не потрібно.



Чи можна перевертанням перевірити, чи банка не протікає



Перевертати гарячу банку для такої перевірки також немає потреби. Герметичність визначають після того, як консервація повністю охолола.



Фахівці радять зачекати 12–24 години, а потім перевірити кришку. Вона має бути увігнутою і не повинна рухатися вгору-вниз під натисканням на центр. Якщо кришка пружинить, банка не загерметизувалася належним чином. Таку заготовку не можна просто поставити разом з іншими банками на тривале зберігання за кімнатної температури.



А як бути з кришками twist-off



Кришки twist-off — це металеві гвинтові кришки, які закручуються без спеціального ключа. З внутрішнього боку вони мають ущільнювальний шар, який допомагає герметично закрити банку.



Під час охолодження правильно обробленої та закритої банки всередині утворюється вакуум, і кришка щільно притискається до горлечка. Тому спеціально перевертати банку для того, щоб кришка «втягнулася», не потрібно.



Водночас кришки різних виробників можуть мати свої особливості використання. Тому варто дотримуватися інструкції саме до тих банок і кришок, які ви використовуєте.



То чи потрібно перевертати банки після закручування



Згідно з сучасними рекомендаціями з безпечного домашнього консервування — ні. Якщо заготовку готують за перевіреним рецептом і вона пройшла передбачену ним термічну обробку, після цього банку рекомендують поставити вертикально та залишити спокійно охолоджуватися.



Перевертання не потрібне для створення вакууму, не є надійним способом перевірки герметичності та не може замінити необхідну термічну обробку.



Через 12–24 години після охолодження потрібно перевірити кришку. І лише після цього герметично закриту консервацію можна готувати до зберігання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поставити щойно закручену банку догори дном — звичний для багатьох етап домашнього консервування. Так робили роками, пояснюючи це необхідністю перевірити кришку, створити вакуум або додатково прогріти її гарячим вмістом, пише ТСН Проте технології домашнього консервування мають цілком конкретні правила. Розбираємося, для чого насправді перевертали банки та що рекомендують робити після закручування сучасні фахівці з безпечного консервування.Перевертання пов’язане, зокрема, зі способом гарячого розливу, гарячий продукт поміщають у банку, закривають її та перевертають. Передбачається, що гарячий вміст контактуватиме з внутрішньою поверхнею кришки, а під час охолодження в банці утвориться вакуум.Саме тому можна зустріти пояснення, що перевертання нібито допомагає «простерилізувати кришку» або забезпечити герметичність.Однак для сучасного домашнього консервування такий спосіб не вважається заміною повноцінної термічної обробки.Експерти з National Center for Home Food Preservation (NCHFP) зазначають, що навіть для джемів і желе простий гарячий розлив із подальшим перевертанням банки не рекомендується замість обробки у киплячій воді.Герметичність правильно обробленої банки забезпечується не тим, що її поставили догори дном. Коли банка охолоджується, пара та повітря всередині стискаються, тиск знижується і формується вакуум, який притягує кришку до краю банки. Саме тому після охолодження центр правильно герметизованої кришки має бути втягнутим.Тому екпсерти рекомендують після завершення обробки поставити банки вертикально на рушник або решітку та залишити їх за кімнатної температури на 12–24 години. У цей період не слід повторно затягувати кришки.Фахівці не радять перевертати банки одразу після термічної обробки, пояснюють, що це може завадити кришці правильно загерметизуватися.Поки банка гаряча, ущільнення під кришкою ще не сформувалося остаточно. Надійний вакуум утворюється поступово в процесі охолодження, тому в цей час банку краще не перевертати й зайвий раз не рухати. Банки краще після обробки ставити вертикально, залишаючи між ними приблизно 5 см вільного простору, і дати їм спокійно охолонути. Перевертати банки догори дном не потрібно.Перевертати гарячу банку для такої перевірки також немає потреби. Герметичність визначають після того, як консервація повністю охолола.Фахівці радять зачекати 12–24 години, а потім перевірити кришку. Вона має бути увігнутою і не повинна рухатися вгору-вниз під натисканням на центр. Якщо кришка пружинить, банка не загерметизувалася належним чином. Таку заготовку не можна просто поставити разом з іншими банками на тривале зберігання за кімнатної температури.Кришки twist-off — це металеві гвинтові кришки, які закручуються без спеціального ключа. З внутрішнього боку вони мають ущільнювальний шар, який допомагає герметично закрити банку.Під час охолодження правильно обробленої та закритої банки всередині утворюється вакуум, і кришка щільно притискається до горлечка. Тому спеціально перевертати банку для того, щоб кришка «втягнулася», не потрібно.Водночас кришки різних виробників можуть мати свої особливості використання. Тому варто дотримуватися інструкції саме до тих банок і кришок, які ви використовуєте.Згідно з сучасними рекомендаціями з безпечного домашнього консервування — ні. Якщо заготовку готують за перевіреним рецептом і вона пройшла передбачену ним термічну обробку, після цього банку рекомендують поставити вертикально та залишити спокійно охолоджуватися.Перевертання не потрібне для створення вакууму, не є надійним способом перевірки герметичності та не може замінити необхідну термічну обробку.Через 12–24 години після охолодження потрібно перевірити кришку. І лише після цього герметично закриту консервацію можна готувати до зберігання.

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