Чи очікувати магнітні бурі 16 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 14 вересня, на Землі очікуються середні магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до рівня слабкого шторму. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до рівня слабкого шторму. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 16 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський офіційно звільнив Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 23:18
«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки
15 вересня, 22:43