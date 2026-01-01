Чи очікувати магнітні бурі 16 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 16 вересня: прогноз
У понеділок, 14 вересня, на Землі очікуються середні магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до рівня слабкого шторму. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 16 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський офіційно звільнив Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 23:18
«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки
15 вересня, 22:43
На Волині ветеран заявив, що його побили військовослужбовці ТЦК. Ті заперечили
15 вересня, 22:06
Медіа
відео
1/8