16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та ексначальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський офіційно звільнив Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 23:18
«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки
15 вересня, 22:43
Кол-центр із доходом $500 тисяч, якого «не було»: як правоохоронці змінили версію про події у Луцьку
15 вересня, 21:41