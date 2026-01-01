16 вересня на Волині: гортаючи календар

16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та ексначальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.

Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила.

Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський офіційно звільнив Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 23:18
«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки
15 вересня, 22:43
На Волині ветеран заявив, що його побили військовослужбовці ТЦК. Ті заперечили
15 вересня, 22:06
Кол-центр із доходом $500 тисяч, якого «не було»: як правоохоронці змінили версію про події у Луцьку
15 вересня, 21:41
Медіа
відео
1/8