«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки
15 вересня, 22:43
ПрАТ "Луцьк Фудз", яке виготовляє соуси, кетчупи, гірчицю та майонез, має намір скасувати рішення дистанційних загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2024 року в частині невиплати дивідендів за результатами діяльності у 2023 році та спрямувати 20,48 млн грн нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2022-2023 роки.
Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Згідно з проєктом рішення, на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2022 році пропонується спрямувати 9,26 млн грн, за 2023 рік – 11,21 млн грн.
Загальний розмір дивідендів становитиме 0,32 грн на одну акцію. Дивіденди пропонується виплатити через депозитарну систему України одноразово в повному обсязі не пізніше строків, визначених чинним законодавством України.
Позачергові загальні збори акціонерів "Луцьк Фудз" відбудуться дистанційно 28 вересня 2026 року.
ПрАТ "Луцьк Фудз" засновано у 1997 році на базі Луцького міського продовольчого комбінату, створеного у 1945 році. Виготовляє широку лінійку соусів на основі томатної пасти, а також кетчупи, аджику, гірчицю, майонез та різні види оцту під торговими марками "Руна", "Рідний край", "Срібниця".
З 2009 року співпрацює з низкою торгових мереж і випускає понад 40 найменувань продукції під їхньою private label. ПрАТ "Луцьк Фудз" експортує свою продукцію на ринки понад 20 країн. За даними Opendatabot, у 2025 році виторг ПрАТ "Луцьк Фудз" становив 840,7 млн грн, чистий прибуток – 39,4 млн грн. Кількість працівників – 325 осіб.
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Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Згідно з проєктом рішення, на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2022 році пропонується спрямувати 9,26 млн грн, за 2023 рік – 11,21 млн грн.
Загальний розмір дивідендів становитиме 0,32 грн на одну акцію. Дивіденди пропонується виплатити через депозитарну систему України одноразово в повному обсязі не пізніше строків, визначених чинним законодавством України.
Позачергові загальні збори акціонерів "Луцьк Фудз" відбудуться дистанційно 28 вересня 2026 року.
ПрАТ "Луцьк Фудз" засновано у 1997 році на базі Луцького міського продовольчого комбінату, створеного у 1945 році. Виготовляє широку лінійку соусів на основі томатної пасти, а також кетчупи, аджику, гірчицю, майонез та різні види оцту під торговими марками "Руна", "Рідний край", "Срібниця".
З 2009 року співпрацює з низкою торгових мереж і випускає понад 40 найменувань продукції під їхньою private label. ПрАТ "Луцьк Фудз" експортує свою продукцію на ринки понад 20 країн. За даними Opendatabot, у 2025 році виторг ПрАТ "Луцьк Фудз" становив 840,7 млн грн, чистий прибуток – 39,4 млн грн. Кількість працівників – 325 осіб.
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