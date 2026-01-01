«Луцьк Фудз» пропонує виплатити дивіденди за 2022-2023 роки

ПрАТ "Луцьк Фудз", яке виготовляє соуси, кетчупи, гірчицю та майонез, має намір скасувати рішення дистанційних загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2024 року в частині невиплати дивідендів за результатами діяльності у 2023 році та спрямувати 20,48 млн грн нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2022-2023 роки.Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).Згідно з проєктом рішення, на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2022 році пропонується спрямувати 9,26 млн грн, за 2023 рік – 11,21 млн грн.Загальний розмір дивідендів становитиме 0,32 грн на одну акцію. Дивіденди пропонується виплатити через депозитарну систему України одноразово в повному обсязі не пізніше строків, визначених чинним законодавством України.Позачергові загальні збори акціонерів "Луцьк Фудз" відбудуться дистанційно 28 вересня 2026 року.ПрАТ "Луцьк Фудз" засновано у 1997 році на базі Луцького міського продовольчого комбінату, створеного у 1945 році. Виготовляє широку лінійку соусів на основі томатної пасти, а також кетчупи, аджику, гірчицю, майонез та різні види оцту під торговими марками "Руна", "Рідний край", "Срібниця".З 2009 року співпрацює з низкою торгових мереж і випускає понад 40 найменувань продукції під їхньою private label. ПрАТ "Луцьк Фудз" експортує свою продукцію на ринки понад 20 країн. За даними Opendatabot, у 2025 році виторг ПрАТ "Луцьк Фудз" становив 840,7 млн грн, чистий прибуток – 39,4 млн грн. Кількість працівників – 325 осіб.